La picante propuesta de Alfredo a Martha dentro del cuarto del exilio en la Casa de los Famosos

El cuarto del exilio ha generado todo tipo de comentarios entre los concursantes dentro de la Casa de los Famosos, esto teniendo en cuenta el reducido espacio que existe dentro de esta habitación, haciendo que las personas que estén allí tengan la necesidad de pensar y analizar la realidad de una manera diferente.

Eso fue lo que sucedió Alfredo, quien lleva más de dos días dentro del cuarto del exilio, el cual ha tenido que compartir con Martha Isabel Bolaños, quien fue la primera participante en ingresar a este espacio de la casa, en el cual se encuentran las personas que están en riesgo de salir de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Picante propuesta de Alfredo a Martha Isabel en el exilio

Los hechos se presentaron al momento que ambos participantes se encontraban cocinando dentro del cuarto del exilio. Allí, el comediante le comentó a Martha Isabel Bolaños que sentía que el mundo se hubiese acabado y solo quedaran ellos dos en el planeta, teniendo en cuenta que no tienen contacto con nadie.

Muy fiel a su estilo, Alfredo aseguró que espera que no fuese así porque o si no le tocaría tener hijos con la reconocida actriz, esto con el objetivo de poder poblar la humanidad: “Me siento como si el mundo se hubiese acabado. Qué no se acabe todavía porque ahí afuera está mi familia y después me va a tocar tener hijos con Martha, imagínense cómo van a salir esos pelados. ¿Cómo va a parir Martha aquí los dos solos?”.

Antes las palabras del comediante, la reconocida actriz tuvo una inesperada reacción con el cartagenero, quien hizo pasar un momento agradable a Martha Isabel, quien fiel a su estilo le contestó de una forma particular a Alfredo.

¿Qué le dijo Martha tras la propuesta de Alfredo?

Ante la picante propuesta de Alfredo Redes, Martha Isabel no dudo en ponerle los puntos sobre la mesa a Alfredo, afirmando que así fueran las únicas personas del mundo, ese momento nunca iba a pasar.

“Eso no va a pasar, ni, aunque fueras el único y último hombre en el planeta, yo no voy a calmar tus necesidades. Sí hay que reproducir la humanidad. Se acaba la humanidad, mijo”, aseguró Martha tras los comentarios de Alfredo.