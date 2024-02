¿Coqueteo o amistad? Andrea Valdiri fue captada en bata con otro hombre: la foto sacude las redes

La polémica vuelve a rodear a Andrea Valdiri, una de las personalidades más destacadas de las redes sociales en Colombia. En una reciente publicación en las plataformas digitales, una foto captó la atención de sus seguidores, generando especulaciones sobre un posible romance.

¿Nuevo romance? Andrea Valdiri es tendencia en las redes sociales

En la imagen viral, Andrea Valdiri aparece vestida con una bata, pero lo que llama la atención es la presencia de un hombre al fondo, también en bata. Este detalle ha llevado a muchos a preguntarse si la influencer ha encontrado una nueva pareja sentimental.

En el 2023, la noticia del divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma conmocionó a sus seguidores, quienes esperaban que la relación perdurara. La ruptura levantó sospechas sobre la posible implicación de Valdiri en la decisión, ya que la pareja solía compartir aspectos de su vida en las redes sociales.

La foto ha generado un revuelo en las redes sociales, ya que aparentemente muestra a Andrea Valdiri y al hombre en un momento íntimo. Aunque la influencer no ha ofrecido ninguna explicación sobre la imagen, esta se ha vuelto viral, alimentando aún más las especulaciones sobre su vida amorosa.

¿Andrea Valdiri está saliendo con el cantante Diego Daza?

De acuerdo con el programa colombiano de entretenimiento “Lo sé todo”, el hombre en cuestión es el cantante de música vallenata, Diego Daza.

De esta manera, los usuarios en las redes sociales se han preguntado ¿Será este el inicio de un romance entre ambos o simplemente una estrategia para promocionar una nueva canción? Por ahora, solo el tiempo revelará la verdadera naturaleza de esta situación.

Luego de volverse viral este video en las redes sociales, los internautas mencionaron: “De ella no me sorprende nada”, “se va a formar la revolución”, “Diego daza es un hombre muy fiel jajaja” “Con el no fue qué había sido el escándalo de infidelidad”, “esa mujer no pierde el tiempo”, “ella lo mostró y bien rápido que subió al marido”, “ahora él, es el número 510”, “Diego daza está en todas”, fueron algunos de los mensajes apreciados.