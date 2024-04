Miguel Bueno abandonó La Casa de los Famosos y dejó un nominado que sorprendió al público

Cada domingo en La Casa de Los Famosos se lleva a cabo la ceremonia de eliminación donde un participante debe abandonar la competencia.

El público es el encargado de votar para determinar quién se va de la casa, en la gala del 28 de abril, el nuevo eliminado de esta temporada del programa fue Miguel Bueno.

Tras su eliminación y como es de costumbre, se le preguntó a quién quería dejar en la placa de nominados pero antes, Carla Giraldo, presentadora del programa, le contó que Karen Sevillano había acabado de nominar a Mafe Walker, fue entonces cuando Miguel dudó en escoger a su nominado ya que Mafe era a quien pensaba enviar a la placa.

Miguel Bueno nominó a Julián Trujillo por 'estrategia'

Luego de pensarlo por unos segundos, teniendo en cuenta que no podía nominar a Mafe Walker, Miguel decidió enviar a la placa de eliminación a Julián Trujillo.

Los motivos de su decisión, según el cantante, estuvieron motivados por lo estratega que es Trujillo, por lo cual es un competidor muy fuerte al que quisiera sacar para que sus compañeros puedan llegar a la final.

Ahora, Julián y Mafe son los primeros nominados de la semana, sin embargo, se ha visto varias veces en el programa que en el transcurso de los días todo puede cambiar.

¿El 'Team Galáctico' estará es riesgo?

La semana inicia con dos integrantes de este equipo en la placa de eliminación, sin embargo, se ha visto que Julián Trujillo tiene muchos votos en las oportunidades en las que ha estado nominado antes.

Mientras que Mafe no ha ido recientemente a eliminación por lo que no se sabe si cuenta o no con el apoyo del público para que se quede en el programa.

Si Mafe o Julián salieran de la casa en esta semana, el 'Team Galáctico' quedaría solamente con tres personas, por lo que estaría en desventaja frente al 'Team Papilla' ya que este está conformado por 8 participantes.