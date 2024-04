Miguel Bueno, el nuevo eliminado de la Casa de los Famosos

Este domingo 28 de abril se conoció un nuevo eliminado de la Casa de los Famosos y se trató de Miguel Bueno, quien recibió la menor cantidad de votos por parte de los seguidores del reality y tuvo que abandonar inmediatamente la competencia.

“Creo que todavía me falta muchísimo por dar en la Casa. Siento que no se ha terminado mi tiempo aquí, tengo que demostrar muchas cosas. Mi proceso ha sido corto y realmente tengo fe de que no me voy. La Casa perdería a una persona que no ha intentado demostrar nada que no es. Le haría falta a la Casa un ‘Miguel muy Bueno’”, fueron las palabras del joven cantante previo a confirmarse su salida.

Miguel Bueno sumaba cerca de tres semanas en la competencia y su relación más cercana fue con Alfredo y ‘Pantera’ y su grupo de ‘independientes’. El cantante fue el eliminado número 12 de la Casa de los Famosos.

Nominados de la última semana

Diana Ángel

Karen Sevillano

Matha Bolaños

Camilo Pulgarín

Miguel Bueno

Isabella Santiago

La primera que se salvó de ser eliminada con un porcentaje de 28.37% fue Karen Sevillano. Martha Bolaños fue la segunda con 22.76% de votos; Diana Ángel consiguió el tercer lugar con 15.11%; Isabella Santiago logró un 13.99% y fue la cuarta salvada de la noche; finalmente, Camilo Pulgarín fue el último en volver a ingresar a la competencia.

Otro de los momentos más destacados de la noche de este domingo estuvo el emotivo discurso de Diana Ángel, quien pidió salir de la Casa de los Famosos, argumentando sentirse cansada de la experiencia.

“Espero que toda la gente entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y yo siento que dos meses para mí son suficientes en esta casa… Siento que hoy es un día para irme, es un día perfecto para salir de la casa, feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes”, remarcó Diana Ángel.