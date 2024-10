Angélica Jaramillo en rehabilitación: Su hermana reveló lo que sucedió luego del viral video

Hace varias semanas, un video de Angélica Jaramillo se volvió viral en Colombia, donde la actriz y modelo confesaba estar atravesando un problema de adicción que la estaba superando.

Sus declaraciones generaron gran preocupación en redes sociales y medios de comunicación, quienes desde entonces han estado atentos a su situación y la de su familia.

Difícil momento para la Familia Jaramillo

Recientemente, Laura Jaramillo rompió el silencio y compartió con el público lo que han vivido como familia en medio de esta situación tan compleja. Laura reveló que Angélica fue ingresada en un centro de rehabilitación, luego de que los intentos de ayudarla en casa no dieran los resultados esperados.

"Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín no fue para pasear, sino para traer a mi hermana a un centro de rehabilitación. A pesar de todos nuestros esfuerzos como familia, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar. Lamentablemente, tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró", confesó Laura.

La decisión de internar a Angélica en un centro especializado fue, según su hermana, un acto de amor, aunque doloroso. "Ha sido la decisión más difícil que hemos tomado, pero sabemos que era lo mejor para ella", añadió.

Laura Jaramillo se sinceró con sus seguidores

Laura también aprovechó el momento para compartir que esta semana ha sido una de las más duras de su vida. No solo tuvieron que tomar la difícil decisión de internar a su hermana, sino que también enfrentó la pérdida de una amiga cercana.

"Esta semana he vivido dos de los días más duros de mi vida. Primero, la pérdida de una gran amiga y luego, la decisión de ingresar a mi hermana a rehabilitación", explicó.

La familia ha decidido hacer pública esta información, en parte, porque Angélica compartió su situación inicialmente, lo que ha generado una gran empatía por parte del público. Muchos seguidores han mostrado su apoyo y siguen atentos a la evolución del estado de la actriz.