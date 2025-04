VIDEO | Barristas asaltaron brutalmente a pasajeros en túnel de Transmilenio: así los capturaron

El miedo se apoderó de los pasajeros de Transmilenio en la estación Ricaurte cuando un grupo de hombres, vistiendo camisetas alusivas a un equipo de fútbol, irrumpió en el túnel para robarles sus pertenencias.

Aprovechando el tumulto de personas que se movilizaban en la ruta F60, los delincuentes usaron la fuerza para someter a las víctimas, empujándolas contra las rejas y golpeándolas si intentaban resistirse.

Los gritos de los pasajeros fueron los que alertaron a las unidades de Policía que patrullaban el sistema de transporte.

Así fueron capturados los barristas que asaltaron en el túnel de Ricaurte

El teniente coronel Pascual González, comandante del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, explicó cómo se llevó a cabo la captura de los asaltantes:

En las últimas horas, gracias a los gritos de auxilio de las víctimas, los policías que estaban patrullando el interior de los túneles de la estación Ricaurte fueron alertados sobre un grupo de sujetos que estaban robando a los pasajeros. De inmediato, las unidades bloquearon una de las salidas del túnel y solicitaron apoyo. Gracias a esta rápida reacción, logramos capturar a cinco delincuentes.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos habían diseñado una estrategia para atacar a los pasajeros en el momento de mayor congestión, utilizando la aglomeración a su favor.

La Policía explicó que este grupo se camuflaba entre los pasajeros que salían del sistema y atacaban en cuestión de segundos.

Mientras uno de los ladrones arrancaba los celulares de las manos de las víctimas, otros miembros de la banda bloqueaban cualquier intento de persecución, empujando y golpeando a quienes intentaban resistirse.

Víctima describen el momento en el que fueron abordados por los barristas

Varias personas que fueron asaltadas narraron con detalle cómo ocurrieron los hechos y el nivel de violencia que emplearon los ladrones para despojarlos de sus pertenencias.

Testimonio 1:

“Estaba esperando la ruta F60 en la estación Ricaurte cuando sentí un raponazo en el celular. Levanté la mirada y vi que eran demasiados, no hice el esfuerzo de correr porque me empujaron contra la reja. Además del celular, me quitaron el reloj. Pude identificar a uno por su chaqueta y zapatos. Afortunadamente, un policía lo capturó”.

Testimonio 2:

“Me bajé del bus y saqué el celular para responder un mensaje a mi mamá. Justo en ese momento, alguien me lo arrancó de las manos. Intenté reaccionar, pero me empujaron y me estrujaron contra la reja. Vi que eran muchos y preferí no hacer nada por miedo a que me hicieran daño. Cuando llegaron los policías, corrí detrás de los ladrones para tratar de recuperar mi celular”.

Testimonio 3:

“Estaba en el túnel, preparándome para hacer el transbordo cuando saqué mi celular para cambiar la música. En ese momento, sentí que me lo arrebataron. Intenté perseguir al que me robó, pero vi que la Policía reaccionó y me uní a ellos para tratar de recuperar mi teléfono y hacer la denuncia”.

Testimonio 4:

“Era aproximadamente las 10:30 de la noche. Me dirigía a hacer un transbordo cuando, al levantar la mirada, vi que venía un grupo de unos 20 barristas del Junior. Uno de ellos intentó arrebatarme el celular, me resistí y forcejeamos. Enseguida llegaron más y me empujaron entre los conos y las cintas de seguridad. Me golpearon, me tiraron al suelo y me quitaron el celular. Después, vi cómo empezaban a robar a más personas. Decidí correr hacia donde estaban los policías y señalar a los ladrones. Seis de ellos fueron capturados”.

¿Quiénes son los barristas capturados?

Según el informe de las autoridades, los cinco capturados tienen edades entre 18 y 27 años y fueron denunciados por al menos cuatro personas que los identificaron como los responsables de los robos dentro de la estación.

Cuatro de ellos son originarios de los departamentos de Atlántico y Magdalena, y la Policía investiga si hacen parte de una estructura delincuencial dedicada al hurto en el sistema de transporte.

Las autoridades confirmaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por hurto agravado.