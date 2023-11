Pese a la polémica con Karol G, Anitta se mostró muy sensual bailando 'Tá Ok'

La famosa cantante brasileña Anitta ha sido uno de los temas más hablados en las redes sociales y en los medios, luego de que compartió imágenes y videos de una fiesta que organizó en Sevilla, España, en honor a los próximos Latin Grammy. Lo que más llamó la atención de esta publicación fue un sensual baile que hizo al ritmo de una canción que ha generado bastante polémica.

El sensual baile de Anitta

En su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 64 millones de seguidores, Anitta compartió imágenes que revelan los momentos más destacados de la celebración. La cantante lució un llamativo conjunto de dos piezas de color verde, el cual resaltó bastante su figura con un diseño innovador.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue cuando Anitta se dejó llevar por la música y bailó al ritmo de 'Tá Ok', canción que generó una gran controversia cuando fue lanzada. Esta colaboración entre Maluma y Karol G, junto a Dennis, MC Kevin o Chris, pertenece al género de funk brasileño, del cual Anitta una de las principales representantes en el mundo de la música.

La canción 'Tá Ok' había generado polémica ya que se especuló, gracias a unas declaraciones de la reconocida cantante Karol G, que la brasileña había rechazado participar en ella por asuntos de agenda. Sin embargo, posteriormente se aclaró que la artista no formó parte de la colaboración debido a que Maluma optó por no hacerla partícipe de esta producción.

La controversia por la canción 'Ta Ok'

Este malentendido generó polémica, por lo que 'La Bichota' pidió disculpas públicamente por sus afirmaciones. Tanto Karol G como Anitta han expresado su mutuo respeto y admiración, demostrando que mantienen una relación amistosa.

Por ahora, Anitta y Maluma se preparan para los Latin Grammy, que se llevarán a cabo el 16 de noviembre. Por otro lado, Karol G se alista para su presentación en los Billboard Music Awards 2023, que tendrán lugar el 19 de noviembre. Además, está ultimando los detalles para su festival 'Mañana Será Bonito' en Medellín. Se espera que estos talentosos artistas sigan deleitando a sus seguidores con su música y actuaciones inigualables.