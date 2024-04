Karen Sevillano responde en Noticias Exclusivas de La Casa de Los Famosos

La Casa de Los Famosos es un reality show que ha dado mucho de qué hablar, Karen Sevillano, es una de las participantes que más ha tenido que ver con las especulaciones que han surgido.

En la nueva sección de Noticias RCN de Noticias Exclusivas de La Casa de Los Famosos, el turno de responder preguntas que quiere saber el público fue para la creadora de contenido caleña.

Karen afirma que Julián Trujillo y Mafe Walker sobran en la competencia

Al preguntarle qué participantes considera que no han dado mucho en la competencia, Karen mencionó que no entiende si Julián Trujillo quiere o no interactuar con los otros. Además, también dijo que Mafe Walker no se ha esforzado lo suficiente.

Karen, que no tiene pelos en la lengua, dijo que la mayor injusticia que ha vivido dentro de la casa fue cuando todos tuvieron que quedarse sin bañar cuando la única que desperdicia agua es Mafe.

A esto añadió que se arrepiente un poco de haber sido tan volátil al principio del programa, sin embargo, tal vez esto fue lo que la trajo hasta este punto del programa.

Karen reveló cuál es su estrategia en el juego

La creadora de contenido reveló que su única estrategia en la competencia es no votar por alguien del 'Team Papilla' y aseguró que esa seguirá siendo su estrategia hasta el final.

También expresó que espera que el público se sienta identificado con ella a pesar de dejarse llevar por sus emociones en algunos momentos. A pesar de lo anterior, asegura estar trabajando en estas actitudes que quiere mejorar.

