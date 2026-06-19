Anne Hathaway anunció que será madre por tercera vez tras enfrentar complicaciones para concebir

Hay gran emoción entre los fanáticos de la actriz Anne Hathaway, una de las figuras más reconocidas del cine internacional, ya que la mujer sorprendió al mundo entero con el anuncio de su tercer embarazo.

La noticia se da en uno de los momentos más importantes de su carrera actoral tras haber dado vida nuevamente a su personaje de Andy Sachs, en The Evil Wears Prada 2, y formar parte del elenco de The Odyssey.

¿Cómo fue el anuncio del tercer embarazo de Anne Hathaway?

La inesperada noticia fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial de la mujer, quien compartió un video en donde se le observa en cámara y, de manera repentina, descubre su abdomen de las amplias mangas de su camisa para dejar ver el abultado vientre que ya empieza a sobresalir.

Solo bastaron siete segundos para revolucionar las redes sociales y el mundo del entretenimiento, pues el post ya supera los 8 millones de likes y más de ciento cuarenta mil comentarios que celebran la llegada de un nuevo bebé.

La actriz, de 43 años, se encuentra casada con Adam Shulman desde el 2012 y tienen dos hijos. Pese a que Hathaway suele mantener su vida personal alejada de las cámaras y el mundo del entretenimiento, la mujer decidió compartir la noticia siete años después de tener a su segundo hijo.

Anne Hathway y sus problemas de fertilidad

En medio de la gran felicidad por su tercer embarazo, fanáticos recordaron declaraciones de la mujer, durante su segundo embarazo en 2019, quien reveló el complejo proceso que atravesó para lograr convertirse en madre nuevamente.

A partir de ese momento, la actriz alzó su voz con un mensaje de apoyo a las mujeres que han atravesado por problemas de fertilidad al revelar que ninguno de sus embarazos “llegó de forma sencilla”.

Pese a que no se han compartido públicamente nuevos detalles sobre su tercer embarazo, cientos de fanáticos ya han celebrado el nuevo bebé que, sin duda alguna, marcará un nuevo comienzo en la vida de la estrella de Hollywood.