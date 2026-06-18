¿Qué esperar de Toy Story 5?: lo que debe saber antes de ver la quinta entrega de este éxito animado

Hay gran expectativa por la nueva entrega de la recordada y exitosa película Toy Story que ha marcado a generaciones enteras desde su primera edición en 1995.

El universo de los juguetes como nunca nadie antes lo había explorado, objetos tan simples, que acompañan a la mayoría de los niños en el mundo, han obtenido un verdadero significado con esta conmovedora historia que hoy se renueva y llega con una novedosa entrega para su público.

Pese a que son amplias las expectativas por conocer detalles de la nueva trama, conservar la esencia de los personajes y volver a enfocar la línea de un final feliz, este es el contexto que se debe tener en cuenta antes de ver la quinta parte de la historia de los icónicos juguetes de Andy.

¿Qué debe saber antes de ver Toy Story 5?

Casi que como un olvido colectivo, ya han pasado más de seis años desde el lanzamiento de la cuarta parte de la película que fue considerada para muchos como “el peor final” para la historia de estos famosos juguetes.

Pese a que cientos de personas han manifestado no recordar con exactitud los sucesos de esta última entrega, son varios los detalles que hay que volver a tener en cuenta para lograr comprender algunos de los sucesos que se desarrollarán en su quinta parte.

Toy Story 4 inicia en el universo de Bonnie, quien recibió los juguetes más importantes para Andy al finalizar la tercera película. Pese a que la corta edad de la niña todavía le despierta interés por jugar con sus muñecos al crear historias de todo tipo, Woody pasa de ser el favorito a un juguete más en su habitación.

Una nueva etapa inició para la pequeña, quien ingresa a la primaria y enfrenta el temor de verse obligada a hacer nuevos amigos e interactuar. En medio de este proceso, Woody acompaña a Bonnie, sin que esta se dé cuenta, y la ayuda a construir un nuevo amigo creado con un tenedor, ojos plásticos, palos de paleta, plastilina y un limpiador de pipas.

La travesía se da cuando este nuevo “juguete” reciclado se pierde junto a Woody y se ven en la obligación de caminar kilómetros, recorrer carreteras enteras y pedir ayuda a desconocidos para volver con Bonnie y los demás juguetes.

Sin embargo, el reencuentro entre el vaquero y Bo Peep, la pastorcita que perteneció a la hermana menor de Andy, marca un giro inesperado en la trama ya que esta valiente ovejera revela un mundo diferente para los juguetes que deciden evitar el trauma de ser desechados por sus dueños al considerarse como juguetes perdidos en un parque de diversiones.

Tras atravesar para una serie de problemas con nuevos enemigos, raptos, misiones fallidas y decisiones cruciales, Woody termina aceptando que su destino es ser un juguete perdido, mientras que Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al Blanco, Slinky, Rex, Señores cara de papa, Marcianos y Hamm vuelven para quedarse con Bonnie.

Esta separación marca un rumbo completamente distinto para la quinta entrega de la película, pues, según los adelantos oficiales, Woody volvería a la casa de Bonnie al percatarse de que sus amigos estarían en riesgo de ser desechados por el nuevo juguete tecnológico que la niña recibe.

Novedades de Toy Story 5

Aunque son pocos los detalles que se conocen de esta nueva entrega, algunas novedades ya han elevado las expectativas de los fanáticos.

Nuevos personajes aparecerán para esta película, pues se espera ver a Bad Bunny, quien dará vida a una rebanada de pizza con gafas y Bizarrap, quien prestará su voz para el gnomo de jardín que se integra a la trama.