“Es otro nivel”: mexicanos reaccionan a la euforia del himno colombiano en el Azteca

Hay gran conmoción mundial por el más reciente triunfo de la Selección Colombia en su partido debut en la Copa del Mundo 2026 contra la Selección de Uzbekistán.

Entre los goles que marcaron la jornada, la masiva asistencia de colombianos para el encuentro y la euforia del público, ya hay algunos momentos clave que son virales en todas las plataformas digitales.

Mexicanos reaccionan al himno de Colombia

No cabe duda de que el ambiente generado en el mítico Azteca, durante el partido de Colombia, pasará a la historia ya que son miles de reacciones las que se han generado en torno a la euforia de la hinchada nacional.

Aunque no se trataba de un juego local, expertos aseguraron que más de 70 mil colombianos llegaron al esperado encuentro que sería determinante para lograr una posición en la tabla general del grupo.

Pero las emociones ya se estaban viviendo a flor de piel antes del pitazo inicial, pues la interpretación de los respectivos himnos dejó en claro el nombre de la hinchada que, sin duda alguna, ya estaba ganando desde la tribuna.

Por supuesto, la interpretación del himno colombiano causó gran furor entre todos los asistentes que estaban integrados, principalmente, entre colombianos, uzbekos y mexicanos.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer ya que cientos de usuarios mexicanos compartieron su asombro ante la fuerza con la que los hinchas de la tricolor se unieron en una misma voz.

“Gente, estuve aquí en la inauguración, el himno de México se escuchó impresionante, pero no sé si esto se escuchó todavía más (...) es que retumbó esto de una manera que no les puedo explicar. Esta gente de verdad está a otro nivel, la fiesta de Colombia es verdadera (...) felicidades a mis amigos colombianos, es impresionante de verdad”, aseguró Carlos Camacho, creador de contenido mexicano.

Momentos virales del partido entre Colombia y Uzbekistán

No cabe duda de que el espectáculo del primer partido de Colombia continuó en las graderías, pues fueron varios los momentos que ya son virales entre la hinchada tricolor.

Uno de estos fue protagonizado por dos personas que ingresaron al estadio en silla de ruedas y que durante la celebración de uno de los goles se levantaron enérgicamente de sus sitios para saltar.