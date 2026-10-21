Ardilla ingresó a la casa de reconocida periodista durante programa en vivo de La FM

Un inédito hecho quedó registrado durante la transmisión del programa ‘Tarde, pero llego’, de La FM, en donde una ardilla fue la protagonista del momento al ingresar a la casa de la reconocida periodista Eva Rey.

El animal no solo ingresó a la vivienda de la mujer, sino que también se acercó para pedirle alimento. El hecho ya es viral en redes sociales y ha generado comentarios sobre la gran cercanía que la periodista generó con el pequeño omnívoro.

Ardilla ingresó a la casa de la periodista Eva Rey

El ingreso del animal quedó grabado durante la transmisión en vivo del programa radial en el que se estaba discutiendo el uso sobre los vapeadores y cigarros electrónicos.

Sin embargo, en medio de la conversación, la presentadora notó un ligero movimiento en la sala de su casa lo que la llevó a girar rápidamente su rostro para darse cuenta de que el animal estaba escalando los muebles de su vivienda.

Pero este no se limitó a corretear por la sala ya que decidió escalar la silla en la que la periodista se encontraba sentada para llamar su atención. Su acercamiento generó que Rey pusiera su codo para evitar que la ardilla subiera a su cabeza.

El hecho generó las risas por parte de los demás periodistas que se encontraban observando atónitos la escena, pues le sugirieron que dejara subir al animal que terminó correteando por el lugar tras hacer varios intentos por subir al cuerpo de la mujer.

Según Rey, el animal tenía el objetivo de buscar cacahuates que suele darle cuando llega a su casa.

“La tengo aquí porque no tengo los cacahuetes al lado y viene a pedirlos, pero no puedo levantarme porque estoy hablando con vosotros. Quiero contarles a todos los que nos están viendo y oyendo que estoy siendo atacada por una ardilla”, aseguró.

Eva Rey habla sobre la ardilla que ingresa a su casa

Seguido de la cómica escena, la periodista aseguró que la ardilla se llama ‘Billy’ y que, pese a que la considera bastante decente, su actitud en dicho instante reflejaba su deseo por alimentarse de los cacahuates que suele darle.

En publicaciones pasadas, Eva dio a conocer detalles del ingreso de la ardilla a su casa ya que ‘Billy’ habita en la zona boscosa que colinda con el jardín de su vivienda. Pese a que hay más presencia de estos animales, la periodista aseguró que esta es la única que se atreve a ingresar por comida.

Finalmente, explicó que la ardilla no vive en su casa y que esta entra y sale cuando así lo desea.