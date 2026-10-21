China presenta un robot guardaespaldas que sabe kung-fu y sorprende en video

Un robot humanoide capaz de ejecutar patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate sorprendió en redes sociales. La empresa china Unitree Robotics presentó el H2-X Kung Fu Legend Guardian, una máquina que busca mostrar cómo la robótica podría apoyar tareas de seguridad y respuesta ante emergencias.

Las imágenes parecen sacadas de una película de ciencia ficción. El robot salta sobre vehículos, lanza golpes, realiza movimientos de artes marciales y se enfrenta a situaciones simuladas en las que debe proteger a una persona. Su presentación ha llamado la atención por la combinación de fuerza física, equilibrio y agilidad.

El video promocional también muestra al humanoide saltando desde una plataforma situada a unos cuatro metros de altura. En otra escena, golpea la carrocería de un automóvil hasta deformarla y levanta la parte delantera de un vehículo para liberar a una persona representada por un muñeco.

¿Cómo funciona el robot guardaespaldas de China?

El H2-X fue presentado por Unitree Robotics como un robot orientado a tareas de protección y rescate. En una de las secuencias, se interpone entre una mujer y un supuesto atacante armado con un cuchillo. En otras escenas, interviene para apartar a una persona del camino de un vehículo y participa en un rescate simulado.

La compañía afirma que el equipo puede alcanzar una autonomía máxima aproximada de ocho horas. Sin embargo, no ha publicado suficientes detalles técnicos para determinar cuánto tiempo podría realizar actividades físicas exigentes, como saltar, golpear o levantar objetos pesados.

Tampoco está confirmado si las acciones del video se ejecutaron de manera autónoma, mediante control remoto o con movimientos previamente programados.

¿Tiene precio el robot H2-X y saldrá a la venta?

Por ahora, Unitree Robotics no ha anunciado un precio ni una fecha de comercialización para el H2-X Kung Fu Legend Guardian. Tampoco ha confirmado que vaya a ofrecerlo como guardaespaldas personal para el público general.

La presentación sí muestra una posible dirección para el desarrollo de robots humanoides: máquinas que, además de desplazarse y manipular objetos, puedan intervenir físicamente en tareas complejas.

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El reto será convertir estas demostraciones en sistemas seguros y fiables para situaciones reales, donde una decisión equivocada podría poner en peligro a las personas. Por ahora, el H2-X es una muestra llamativa del avance de la robótica, pero todavía quedan preguntas sobre sus capacidades prácticas y su posible uso cotidiano.