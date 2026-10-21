Maluma rompió en llanto durante su reciente entrevista con Billboard: ¿qué ocurrió?

Maluma es tendencia en redes sociales tras protagonizar una reciente entrevista, en el marco de la Latin Music Week, en donde no logró contener las lágrimas al hablar sobre una de sus canciones más exitosas de los últimos tiempos.

Pese a que el antioqueño mencionó que su reacción era de emoción, la reflexión del cantante se enfocó en la pérdida del rumbo que llegó a experimentar al convertir en “paisaje” sus mayores éxitos.

¿Por qué Maluma lloró durante la entrevista con Billboard?

La semana musical de Billboard inició y varios de los mejores artistas latinoamericanos ya se encuentran siendo parte de la importante experiencia en donde se habla del impacto cultural de la música latina y el crecimiento exponencial que varios géneros propios de la región han tenido.

Para esta ocasión, varios colombianos ya han tenido la oportunidad de participar en las diferentes jornadas, que se han llevado a cabo en Miami, para hablar sobre las barreras que la música ha logrado traspasar.

Este fue el caso de Maluma, quien fue el invitado especial en uno de los recientes paneles para hablar sobre todas las etapas que ha vivido durante 15 años de carrera musical. Pero su emoción no se logró ocultar cuando habló específicamente de su éxito ‘Hawái’, del año 2020, una de las canciones con las que logró ampliar su alcance musical en el mundo entero.

“Es una canción muy hermosa que me recuerda momentos maravillosos y no lloro por esos momentos, lloro de agradecimiento. Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y cuando esa ambición llega (...) uno pierde el rumbo y olvida las mejores cosas que le han pasado a uno”, afirmó.

Así mismo, exaltó que antes no había logrado comprender el verdadero significado de haber logrado realizar una canción con el impacto de ‘Hawái’. Cabe recalcar que esta melodía lideró por nueve semanas consecutivas la lista Hot Latin Songs de Billboard y alcanzó el N.° 12 en el Billboard Hot 100 con su remix junto a The Weeknd.

Maluma habló de la creación de ‘Agua’ junto a Shakira

Así mismo, el cantante reveló detalles inéditos detrás de la creación de su más reciente colaboración con la barranquillera que, según sus comentarios, nació tiempo atrás y logró consolidarse gracias a la creación del merengue por cuenta de ‘Sky Rompiendo’.

“En lo personal me encanta trabajar con Shakira. Es una oportunidad grande en cuanto a crecimiento. Ya sabe la gente que tenemos una química increíble en el estudio, en el escenario. Ha sido de esas artistas que ha moldeado mucho su carrera, por su disciplina y enfoque. Lo digo porque es una persona que ha llegado hasta donde está por su carácter”, afirmó para Billboard.