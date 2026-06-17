¡Modo fútbol! Artistas ya se pusieron la tricolor para apoyar a la Selección Colombia en su debut mundialista

Millones de colombianos se encuentran a la expectativa por el primer partido de la Selección Colombia, en la Copa del Mundo 2026, en donde se enfrentarán con Uzbekistán para avanzar en la competencia futbolera más importante del planeta.

Por esto, las redes sociales ya se han inundado de diferentes trends y fotografías en donde la camiseta tricolor ha sido protagonista al representar unión y fuerza.

Por supuesto, las estrellas del mundo del entretenimiento no se han hecho esperar ya que no han dudado en compartir algunos contenidos en donde, desde ya, han mostrado su apoyo incondicional con el equipo nacional.

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Artistas apoyaron a la Selección Colombia

Cuando juega la Selección Colombia el país se hace sentir más que nunca, pues la euforia de millones ha llevado a que en cada rincón del país se cubra bajo la misma bandera. Por esto, varios artistas ya se han tomado las redes sociales para compartir su emoción ante el esperado encuentro deportivo.

Este fue el caso de Ryan Castro, quien portó la camiseta y bailó al ritmo de su propio himno ‘El ritmo que nos une’. Maluma fue otro de los artistas que incluso pintó la bandera colombiana en su rostro e hizo uso de una banda elástica en su cabellera al simular el auténtico estilo del jugador Richard Ríos.

Una de las fotografías que más furor causó fue la selfie que se hicieron Carlos Vives, Camilo, Juanes y Fonseca al dar recientemente una entrevista para Billboard en donde hablaron sobre la música que actualmente une al país en una sola voz.

El apoyo de Greeicy Rendón tampoco se hizo esperar, pues la vallecaucana compartió un video realizando uno de sus famosos bailes al ritmo de su canción ‘Curándote’, mientras que portó la camiseta amarilla de la Selección.

A la celebración futbolera también se unieron otros artistas como Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Fanny Lu, quienes elevaron la bandera de Colombia por las calles y demostraron sus talentos con el balón de fútbol en honor a los deportistas.

Padre de Luis Díaz hace oración por la Selección

Por otro lado, un reciente clip se ha tomado las redes sociales en horas recientes en donde se observa al padre de ‘Lucho’ Díaz realizando una oración por el futuro del primer partido para la Selección Colombia. El hombre puso la camiseta sobre la cama, se posó de rodillas y rezó por el triunfo del equipo que enfrentará a la Selección de Uzbekistán.

Por supuesto, dichas muestras han generado gran furor entre toda la fanaticada del combinado colombiano, pues no cabe duda que en épocas mundialistas el amor por el deporte revive desde todos los ámbitos posibles.