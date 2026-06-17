La emocionante sorpresa de un padre: llevó a su hijo al Mundial sin que lo supiera

La fiebre del Mundial 2026 sigue regalando escenas que conmueven a millones. En el Aeropuerto Internacional de Miami, un joven llegó convencido de que despediría a su padre antes de que viajara a México para vivir la fiesta del fútbol.

Sin embargo, lo que no sabía era que también tenía tiquete en mano: la sorpresa de su vida lo esperaba. Entre lágrimas y abrazos, padre e hijo celebraron juntos el inicio de una aventura que ya se volvió viral en redes sociales.

Una emoción planeada en secreto

Sofía Vozzi-Valencia, madre del joven Sebastián y esposa de Juan Valencia, contó cómo durante tres meses mantuvieron en secreto la compra de las entradas para el debut de Colombia contra Uzbekistán en el Estadio Azteca.

RELACIONADO La conmovedora imagen de los papás de Diogo Jota en el debut de Portugal en el Mundial

“Fue difícil porque somos muy futboleros y Sebastián preguntaba todos los días por su camiseta nueva de Colombia. Le decíamos que estaba lavándose para que no sospechara”, relató.

La familia preparó cada detalle: ropa nueva, maleta lista y complicidad de amigos y parientes que guardaron silencio hasta el último momento. El resultado fue un abrazo inolvidable en la terminal aérea, cuando Sebastián descubrió que también viajaría a vivir su primer Mundial.

Fútbol, familia y respeto

La pasión por el fútbol atraviesa a esta familia binacional. Mientras Sebastián alienta siempre a Colombia, su hermana pequeña se inclina por Argentina, país de su madre. “En casa vivimos el fútbol con respeto, nunca hay discusiones de quién es mejor. Cada uno celebra con su gente y luego seguimos unidos”, explicó Sofía.

El video del emotivo reencuentro ya circula en plataformas digitales, recordando que los mejores regalos no siempre vienen envueltos: a veces son sueños cumplidos en compañía de quienes más se ama.