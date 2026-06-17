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La emocionante sorpresa de un padre: llevó a su hijo al Mundial sin que lo supiera

La familia preparó cada detalle: ropa nueva, maleta lista y complicidad de amigos y parientes que guardaron silencio hasta el último momento.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
08:28 p. m.
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La fiebre del Mundial 2026 sigue regalando escenas que conmueven a millones. En el Aeropuerto Internacional de Miami, un joven llegó convencido de que despediría a su padre antes de que viajara a México para vivir la fiesta del fútbol.

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Sin embargo, lo que no sabía era que también tenía tiquete en mano: la sorpresa de su vida lo esperaba. Entre lágrimas y abrazos, padre e hijo celebraron juntos el inicio de una aventura que ya se volvió viral en redes sociales.

Una emoción planeada en secreto

Sofía Vozzi-Valencia, madre del joven Sebastián y esposa de Juan Valencia, contó cómo durante tres meses mantuvieron en secreto la compra de las entradas para el debut de Colombia contra Uzbekistán en el Estadio Azteca.

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“Fue difícil porque somos muy futboleros y Sebastián preguntaba todos los días por su camiseta nueva de Colombia. Le decíamos que estaba lavándose para que no sospechara”, relató.

La familia preparó cada detalle: ropa nueva, maleta lista y complicidad de amigos y parientes que guardaron silencio hasta el último momento. El resultado fue un abrazo inolvidable en la terminal aérea, cuando Sebastián descubrió que también viajaría a vivir su primer Mundial.

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Fútbol, familia y respeto

La pasión por el fútbol atraviesa a esta familia binacional. Mientras Sebastián alienta siempre a Colombia, su hermana pequeña se inclina por Argentina, país de su madre. “En casa vivimos el fútbol con respeto, nunca hay discusiones de quién es mejor. Cada uno celebra con su gente y luego seguimos unidos”, explicó Sofía.

El video del emotivo reencuentro ya circula en plataformas digitales, recordando que los mejores regalos no siempre vienen envueltos: a veces son sueños cumplidos en compañía de quienes más se ama.

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