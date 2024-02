El incómodo momento que vivieron cantantes de RBD en los Premios Lo Nuestro 2024

Durante la noche del jueves se llevaron a cabo los Premios Lo Nuestro 2024 en el Kaseya Center de Miami, Florida, una gala que como cada año busca premiar el talento y la música latina, haciendo un reconocimiento a los mejores artistas de su género.

La noche estuvo llena de sorpresas con una gala y la alfombra roja en la que pudimos ver a los dos integrantes de la agrupación musical RBD, Christian Chavez y Christopher Uckerman, en representación de sus demás compañeras, sin embargo, la infortunada sorpresa se le llevaron más tarde los artistas al no poder ingresar al recinto, a pesar de tener nominaciones e invitaciones para participar en el evento.

Integrantes de RBD no pudieron ingresar a los Premios Lo Nuestro

Con un sorprendente mensaje en sus redes sociales, las dos voces masculinas del grupo mexicano confirmaron que, aunque llegaron a la entrada del lugar y tras caminar por la alfombra roja, no iban a hacer parte de la ceremonia, al parecer por fallas de logística que les impidió ingresar y hacer parte de esta importante velada.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas”, afirmó Christopher en un video publicado en su plataforma de Instagram.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, fue la crítica del mexicano, quien se encontraba al interior de su vehículo en lo que parecía estar de regreso de la gala.

Por su parte, Christian Chávez, quien estaba a su lado sostuvo que irían a cenar luego del bochornoso hecho.

Ganadores en Premio lo Nuestro no pudieron ingresar a la premiación

A pesar del grave error RBD quedó como ganador en la categoría de ‘Grupo o dúo del año Pop’, sin embargo, los representantes de la agrupación no pudieron recibir personalmente su galardón por temas de logística.

Uckermann en su video afirmó que, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. “Queremos decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami, y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, concluyó el artista.