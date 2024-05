El impacto de Lina Tejeiro: Karen Sevillano narró cómo la actriz la llevó a la fama

En una conversación casual mientras cocinaba junto a Sebastián González y La Segura en La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano, compartió los detalles de su inesperado despegue en el mundo de las redes sociales. La caleña, que ahora cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, reveló cómo un momento fortuito y el apoyo de Lina Tejeiro catapultaron su carrera en internet.

Karen narró su ascenso en las redes sociales gracias a Lina Tejeiro

Karen recordó con emoción cómo uno de sus primeros videos se volvió viral, gracias a Lina Tejeiro, la famosa actriz y presentadora de La Casa de los Famosos Colombia en la app de ViX.

De acuerdo con el relato de Karen, Lina compartió su video en su perfil. "Se volvió viral uno de los primeros videos que hice y Lina Tejeiro lo subió. De ahí me pasaron en el noticiero debido a lo viral que se volvió el video, mencionaron mi nombre y todo, y mi familia quedó sorprendida. Yo tampoco entendía, no sabíamos nada de lo que estaba pasando", relató Karen.

El impacto fue inmediato. Apenas tres días después, varias empresas comenzaron a contactarla con ofertas para colaborar. Su estilo auténtico y su manera de expresarse atrajeron a muchas marcas que veían en ella una oportunidad perfecta para publicitar sus productos. "Otro video que también se volvió viral, Lina Tejeiro lo subió a sus redes sociales, ella subió mis videos y me etiquetó por lo menos tres veces en un mes, entonces obviamente, yo me estallé", añadió Karen, describiendo el efecto multiplicador que tuvo el apoyo continuo de Tejeiro.

Así se hizo viral Karen Sevillano en las redes sociales

La joven de 28 años recordó su asombro inicial cuando algunas marcas de ropa comenzaron a ofrecerle no solo prendas de su elección, sino también pagos por sus publicaciones. "A mí la verdad me daba mucha vergüenza con la gente que tenía sus empresas, yo no quería cobrarles porque no entendía cómo funcionaba el mundo de la publicidad en las redes", confesó entre risas, reflejando su humildad y sorpresa ante las nuevas oportunidades.

Pese a su creciente popularidad, Karen nunca se atrevió a escribirle a Lina Tejeiro para agradecerle directamente, ya que sentía timidez y pensaba que la artista no le respondería. Este detalle muestra la humildad y el respeto con los que Karen ha manejado su rápido ascenso a la fama.

Para quienes desean seguir de cerca las vivencias de sus famosos favoritos, La Casa de los Famosos Colombia se transmite todas las noches por el Canal RCN y está disponible en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.