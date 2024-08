Incómodo momento vivió Martina La Peligrosa en Masterchef, ¿qué le pasó?

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity Colombia, la concursante Martina 'La Peligrosa' dejó a los televidentes y jurados sorprendidos al protagonizar un momento curioso y divertido que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En medio de un intenso reto de cocina, las cámaras captaron a Martina "hurgándose" la nariz, generando una ola de risas y comentarios entre los seguidores del programa.

Martina explica el incidente en televisión nacional



Martina no tardó en explicar la razón detrás de este inesperado gesto durante una transmisión en vivo. La cantante y actriz confesó que la causa fue una pequeña molestia provocada por sus perforaciones nasales. "Tengo varias perforaciones en la nariz y a veces me rascan cuando estoy cocinando, no pude contenerme y me rasqué sin pensar que justo ese momento sería captado por las cámaras", explicó con humor, quitándole seriedad al asunto y generando más risas entre sus seguidores.

La sinceridad y naturalidad de Martina al abordar la situación hicieron que los televidentes la apreciaran aún más, convirtiéndola en uno de los personajes favoritos de esta temporada de MasterChef Celebrity. Los espectadores, además de disfrutar de su habilidad en la cocina, valoran su autenticidad y el buen humor con el que enfrenta cada desafío en el programa.

Reacciones de los seguidores y la comunidad de MasterChef

El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los seguidores del programa compartieron memes y comentarios divertidos sobre la situación. Algunos destacaron que este tipo de momentos, aunque inesperados, le añaden un toque de humanidad y espontaneidad al programa, haciéndolo más entretenido. Otros comentaron que fue una escena que reflejó la autenticidad de Martina, quien no dudó en bromear al respecto.

Este peculiar incidente ha demostrado una vez más que en MasterChef Celebrity, además de la competencia culinaria, los momentos divertidos y espontáneos juegan un papel importante en conectar a los concursantes con la audiencia. Martina, con su carisma y sentido del humor, continúa ganándose el cariño del público, mostrando que más allá de la cocina, lo que importa es disfrutar cada momento.