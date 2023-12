Con 70 años de edad, así luce la cantante de la popular canción 'Mamá ¿dónde están los juguetes?'

En plena época navideña una de las canciones que más suena en los hogares colombianos es 'Mamá ¿dónde están los juguetes?', un tema con el que varias generaciones han crecido cuando llega la Navidad. Su letra, cruda y realista, habla de la pobreza de una madre que le impide darle un regalo material a su pequeña hija.

Aunque es muy conocida en cada hogar, pocos conocen quien es la intérprete de esta canción. La encargada de poner la voz de esta producción es la venezolana Raquel del Coromoto Castaños Amundaray. Ella cantó la composición de Oswaldo Oropeza, mismo que canta la famosa canción navideña, 'Faltan cinco pa las doce'.

De acuerdo a lo conocido en entrevistas dada por la cantante, el tema se interpretó cuando tenía tan solo seis años. Para dar más curiosidad a esta éxito musical, Raquel no quería cantarlo por su letra triste.

“A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, contó en el año 2013.

¿Cómo luce en la actualidad la cantante?

Su pareja, José ‘Pollo’ Sifontes, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un video en el que se le ve a la mujer interpretar una canción. Raquel Castaños no se encuentra muy bien de salud, pues padece hidrocefalia normotensiva en el cráneo.

“Raquel mejorando... ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le queda ese tumbao’ que le fascina a los cubanos...? (sic), expresó Sifontes en su cuenta personal de Instagram.

Así luce actualmente la cantante:

Música para bailar y llenarse nostalgia

En diciembre, como es conocido, también es tradicional la música de diversas orquestas y artistas que ponen a bailar a los colombianos y los llenan de emotividad con canciones tradicionales como "Faltan cinco pa' las 12", "Arbolito lindo de Navidad" y "El ausente", entre otras.

En conclusión, la música colombiana en diciembre es una celebración vibrante de las diversas tradiciones que forman el rico panorama musical del país. Desde los villancicos vallenatos en la Costa Caribe hasta la cumbia que se extiende por todo el territorio nacional y las gaitas que resuenan en las festividades, la música colombiana en diciembre es más que un acompañamiento. Es una expresión alegre y enérgica de la temporada navideña que une a la gente en celebración y armonía.