¿Cultural o maltrato? Mujer asiática acaricia cerditos antes de prepararlos como comida: video

Una mujer asiática causó revuelo en las redes sociales con un video publicado en su cuenta de TikTok.

En el video, se pudo apreciar a la mujer proporcionándole un tratamiento de ‘spa’ a un marranito antes de sacrificarlo para su consumo. La secuencia ha suscitado indignación entre los usuarios, quienes encuentran perturbadora la imagen de los animales tranquilos y luego preparados para ser cocinados.

De esta manera, la cuenta de TikTok de la usuaria asiática @_camping_and_cooking_ ha causado indignación entre los internautas.

La polémica comenzó a raíz de los videos compartidos donde se ve cómo la mujer aplica diferentes tratamientos a los animales, como cremas hidratantes, para que estén relajados antes de ser cocinados.

REPORTEN ESA CUENTA POR FAVOR 😭 https://t.co/WLQ6A7ynIQ — tu bratz favorita (@yerimua) February 17, 2024

Tras conocer este video, la influencer mexicana Yeri Mua llamó a sus seguidores a denunciar esta cuenta por maltrato animal, uniéndose así a las numerosas críticas que ha recibido la usuaria en cuestión. Además de los cerditos, en las grabaciones se observa cómo la mujer repite este proceso con gansos, ranas, gallinas y una tortuga, acumulando visualizaciones y opiniones divididas entre los internautas.

A pesar de la controversia y la indignación provocada en las redes sociales, la cuenta de TikTok sigue activa y generando debate en torno a si estas prácticas, consideradas normales en algunas zonas de Asia, son moralmente aceptables.

Luego de ver este video, los usuarios mencionaron en las redes sociales: “maltrato es consumir comida”, “ya todo les molesta, no coman carne entonces”, “hace parte de la cadena alimentaria, pero se me hace feo ver esto. No le hagan eso al pobre cerdito”, “que necesidad de comprar un marrano, hacerle cariño y después matarlo. Eso es crueldad”. “Me parece insensible ver como le dan amor a un animal y después de lo comen”, “no le veo nada malo en que se lo coma, pero no encuentro la necesidad de darle cariño al pobre cerdito, eso es crueldad y repugnante”, fueron algunos de los comentarios vistos.