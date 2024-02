‘La Segura’ le cantó la tabla a Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos: video

La casa de los famosos sigue dejando de que hablar entre todos los televidentes del Canal RCN, pues luego de que se diera a conocer el primer eliminado, los seguidores del reality han revelado lo que sucedido en el juicio, en donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de confesar que le molestaba de sus compañeros.

Uno de los cara a cara que generó más polémica en las redes sociales fue lo acontecido con ‘La Segura’ y Martha Isabel Bolaños, quien fue una de las personas que más recibió críticas durante la actividad, pues muchos de sus compañeros no soportan algunas actitudes que ha tenido la reconocida actriz durante la primera semana de La casa de los famosos Colombia.

La Segura encaró a Martha Isabel Bolaños

En el cara a cara, ‘La Segura’ afirmó que no le había gustado que la actriz tuviera un acercamiento con ella por nacer en la misma ciudad, además de tener una alianza dentro del programa para que las personas que nacieron en el Valle de Cauca tuvieran un protagonismo dentro de La casa de los famosos.

“Ayer te acercaste a mí para preguntarme qué pasaba entre nosotras dos y por qué no fluía la cosa, y me dijiste algo que me quedó sonando mucho, me dijiste: ¿por qué si somos de Cali (…) yo no me uno con las personas por un país o por una ciudad, yo me uno por el corazón”, fueron las palabras de ‘La Segura’.

Por último, la creadora de contenidos invitó a Martha Isabel Bolaños a reflexionar sobre sus comportamientos para lograr entender las razones por la que no ha logrado tener una buena conexión con lo demás integrantes de la casa.

¿Qué respondió Martha Isabel Bolaños a La Segura?

Tras las palabras de La Segura, Martha Isabel Bolaño se defendió de lo acontecido, dejando claro que pensó que por tener una cercanía con la mamá de la creadora de contenidos podía existir una amistad con ella, pues desde que la vio quería protegerla y acogerla.

“Me acerqué a ti en varias ocasiones, no sentí ninguna carga de mala energía, pero sentí distancia, entonces esa fue la razón por la que decidí alejarme (…) Soy una mujer de 50 años que se la ha guerreado, que se ha construido, que tiene una historia llena de contenido entonces en este momento esta soy yo, y me siento bien como soy, mi corazón es espectacular y eso es todo para mí” fueron las palabras de Martha Isabel Bolaños.

Además, la mujer pidió que respetaran su forma de ser, pues su personalidad es por los diferentes acontecimientos que ha tenido que vivir en su vida, la cual la han hecho cada vez más fuerte y responsable de los actos que haga frente a los demás.

Vale mencionar que usted podrá vivir todo lo acontecido en La casa de los famosos por el Canal RCN o al app Vix 24/7.