El Mundial 2026, además de ser el primero con 48 selecciones y tres sedes, se caracterizó por la cantidad de canciones oficiales que fueron lanzadas para ser parte de uno de los mundiales más grandes e importantes de la historia.

El Álbum Oficial de la Copa del Mundo 2026 se compone de 20 canciones con algunos de los artistas más importantes e influyentes de la música en el mundo; Shakira, Anitta, Daddy Yankee, Belinda, Andrea Bocelli, The Rolling Stones, entre otros, fueron los encargados de darle voz a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Otra de las colaboraciones que hizo parte de la cita futbolística la protagonizaron la estrella mundial Madonna y el artista colombiano Feid con la canción 'Read My Lips'.

Indicaciones de Madonna a Feid: así se grabó su canción para el Mundial 2026

En las últimas horas se hizo público un video del detrás de cámaras de la grabación de la canción entre la estadounidense y el colombiano que dejó una divertida escena; Madonna explica uno de los pedidos que le hace a Feid durante la grabación de la canción: "Cállate la boca. Me gustaría que dijeras 'wow'", dice la cantante refiriéndose a la marca registrada que el 'Ferxxo' tiene y que lo ha hecho mundialmente conocido.

El productor musical que acompaña a Madonna y a Feid en el estudio, Stuart Price, también le pide a Feid que haga su característico recurso vocal para incluirlo en la producción de la canción.

Las imágenes hacen parte de una serie de minidocumentales del detrás de escena de la creación del álbum 'Confessions II' de Madonna, lanzado oficialmente el 3 de julio de 2026.

Feid se prepara para Megaland Bacano 2026

El jueves 15 de octubre se confirmó la presencia de Feid como artista principal de la edición 21 de Megaland, el festival de radio más importante del país; el antioqueño acompañará a Blessd, Farruko, Aria Vega, entre otros artistas, el próximo 20 de noviembre en el estadio El Campín.