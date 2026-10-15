¡Feid vuelve a Bogotá! Será el headliner del Megaland Bacano 2026

El próximo 20 de noviembre de 2026, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se vivirá una nueva edición de Megaland, el festival de radio que se ha realizado durante 21 años.

Bajo la producción de Megalive de RCN y Stage, artistas de música urbana, popular y pop llegarán al 'coloso de la 57' para cantar junto a aproximadamente 40.000 asistentes.

Además, en esta oportunidad, el headliner del Megaland Bacano 2026 será Feid, el importante cantante, compositor y productor que se ha posicionado como una de las estrellas del reguetón a nivel mundial.

¡Feid regresa a El Campín en el Megaland Bacano 2026!

Salomón Villada Hoyos, reconocido en la escena musical como Feid o Ferxxo, emocionará al público del Megaland interpretando sus éxitos de hace años, pero también tendrá la oportunidad de cantar por primera vez los temas musicales que estrenó el pasado 17 de septiembre en su último álbum.

Además, en el festival más importante de radio también estarán presentes:

Blessd.

Aria Vega.

Farruko.

Pipe Bueno.

Emyl Rusev.

Andy Rivera.

Dragón y Caballero.

Jessi Uribe.

Hamilton.

Yourboyfriend.

Topboy.

Mr. Plata.

¿Cómo comprar y cuáles son los precios para adquirir las boletas del Megaland Bacano 2026?

Ingresando a TuBoleta, los fanáticos de la música podrán asegurar su asistencia en el Megaland del próximo 20 de noviembre de 2026.

Las compras se pueden realizar con tarjetas nacionales e internacionales. Además, el listado de precios es el siguiente:

General: 53.000 pesos en preventa para Megalievers y 61.400 pesos para el público general.

Norte alta: 53.000 pesos en preventa para Megalievers y 61.400 pesos para el público general.

Norte baja: 53.000 pesos en preventa para Megalievers y 61.400 pesos para el público general.

Oriental alta familiar (edad mínima de 12 años): 78.200 pesos en preventa para Megalievers y 90.200 para el público general.

Oriental baja: 91.400 pesos en preventa para Megalievers y 104.700 para el público general.

Occidental alta: 99.800 pesos en preventa para Megalievers y 114.300 para el público general.

Occidental baja: 104.700 pesos en preventa para Megalievers y 121.500 para el públic0 general.

VIP: 150.300 pesos en preventa para Megalievers y 188.800 para el público general.

Recuerde que la preventa inició desde el 21 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, mientras que la venta general el 1 de octubre, a la misma hora.

Asimismo, la apertura de puertas será a las 12:00 del mediodía y el evento iniciará a las 3:00 de la tarde.