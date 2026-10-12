"Tenemos una conversación pendiente": Don Omar a Feid tras enterarse que estuvo en su concierto

El legendario reggaetonero Don Omar se encuentra en medio de su gira mundial 'The Last King World Tour' que inició en septiembre de 2026 en Estados Unidos y que se extenderá hasta finales 2027, pasando por Europa y Latinoamérica, donde se espera que llegue a Colombia entre octubre y noviembre con las ciudades aún por confirmar.

Durante un live que el puertorriqueño hizo en su cuenta de Instagram después de uno de sus conciertos, contó que estuvo reunido con más de 160 personas que pagaron un boleto especial para conocerlo en persona y le impidió compartir con algunas personalidades que estuvieron presentes, como fue el caso del colombiano Feid.

"Tenemos una conversación pendiente": Don Omar a Feid

Durante la transmisión, Don Omar confesó que se enteró de la presencia del artista paisa en uno de sus conciertos como un fanático más y lamentó no haber podido hablar con él debido a los compromisos mencionados anteriormente, pero afirmó que tenían una conversación pendiente, generando especulaciones entre los fanáticos de ambos artistas.

En historias publicadas por el 'Ferxxo', se lo vio cantando y disfrutando de clásicos del reggaetón interpretados por Don Omar como un fanático más, por lo que una posible colaboración entre los dos cantantes podría ser posible en el futuro; en entrevistas pasadas, Feid ha confesado que el reggaetón de antes fue su inspiración para convertirse en el artista que es hoy.

Feid fue invitado al concierto de Arcángel en Miami

Durante un concierto que hace parte del tour 'La 8va Maravilla World Tour' en Miami, Arcángel llevó como invitado sorpresa a Feid, reafirmando su amistad y su buena relación musical. El puertorriqueño ya había invitado a Feid a uno de sus conciertos en Medellín el pasado mes de septiembre.

"Yo caigo a donde usted me diga", le dijo 'Ferxxo' a Arcángel mientras se encontraban en la tarima interpretando uno de los éxitos que tienen juntos.