“No quería desestabilizar mi relación”: el cambio de opinión de Nataly en Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos sigue siendo tema de conversación de todos los colombianos, quienes en el día a día siguen comentando con su círculo cercano todo lo acontecido con los concursantes dentro de la casa, los cuales han generado opiniones divididas por sus acciones dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Sin ninguna duda, una de las acciones que más ha generado controversia entre todos los seguidores es lo acontecido con Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes decidieron tener un romance dentro del reality a pesar del matrimonio que tenía la actriz con Alejandro Estrada, quien decidió terminar su relación tras el actuar de su pareja dentro de la Casa de los Famosos.

Miguel Melfi le puso freno a su relación con Nataly Umaña en la Casa de los Famosos

Ante los diferentes comentarios y la visita de su madre, Miguel Melfi tomó la decisión de ponerle fin a su romance con Nataly Umaña dentro de la Casa de los Famosos, lo que generó un sinfín de comentarios entre los cibernautas, quienes por medio de las redes sociales han mostrado su posición tras lo acontecido dentro del reality.

En una conversación dentro de la Casa de los Famosos, Miguel Melfi le comentó a Nataly Umaña que lo mejor es parar el romance que se ha creado, pues ahora quiere enfocarse más la estrategia de juego, la cual la dejó a un lado tras comenzar el romance con la reconocida actriz. “Son cosas que tengo que analizar”, le dijo el panameño a Nataly Umaña.

Tras la conversación con Miguel Melfi, Nataly Umaña tuvo un cambio de opinión que ha generado todo tipo de reacciones entre todos los seguidores de la Casa de los Famosos, pues la actriz se sinceró frente a las cámaras de ViX y se refirió a lo acontecido con el panameño y su relación sentimental con Alejandro Estrada.

Cambio de opinión de Nataly Umaña en la Casa de los Famosos

En una conversación en la habitación del equipo Cielo, Nataly Umaña reveló que su intención al momento de llegar a la Casa de los Famosos no fue desestabilizar su matrimonio ni hacerle daño a Alejandro Estrada, a pesar de lo que sucedió con Miguel Melfi en semanas anteriores dentro de la Casa más famosa de Colombia.

“Tú crees, yo voy a venir a un reality a desestabilizar mi matrimonio por alguien que acabo de conocer, obvio no. Que era el punto de quiebre para darle el giro dramático a la historia, sí, es decir, esto no había vuelta de hoja (…) Pero que se acabe algo con Melfi es lo mejor. Aquí me di cuenta dejar fluir lo que quiero, pero mi intención no era hacerle daño a Alejandro”, fueron las palabras de Nataly.

