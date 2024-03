El nuevo triángulo amoroso en La Casa de los Famosos: conozca los participantes involucrados

La Casa de los Famosos Colombia, programa que se puede por la pantalla del Canal RCN y Vix, sigue dando de que hablar por los distintos romances que se han dado durante este primer mes de convivencia entre los participantes.

Y es que más allá del amorío que hizo más ruido, el de Melfi y Nataly, en los últimos días se ha conocido un nuevo triángulo amoroso que involucra a tres celebridades de la casa.

El nuevo triángulo amoroso en la Casa de los Famosos.

Se trata de Juan David Zapata, Sandra Muñoz e Isabella Santiago. Si bien se ha visto a los dos primeros coquetear en los pasillos de la casa, e incluso dormir juntos, parece que su relación tomaría un rumbo distinto por una tercera.

Karen Sevillano, ‘La Segura’, Miguel Melfi, Ornella y Nataly Umaña se reunieron en uno de los cuartos de la casa para dialogar sobre lo que estaba sucediendo con el paisa, ya que las ‘influencers’ notaron que había intercambio miradas con Isabella.

“Juan David no está como muy interesado que digamos en Sandra”, dijo Karen. Ante esto, Ornella aseguró: A lo que Ornella Sierra dijo: “Es como que Sandra está dándole un ochenta y él le está dando el veinte. Yo al principio creí que él no estaba dando el cien porque estaba cuidando su corazón, no quería que de pronto le hiciera un desplante, pero ahorita lo vi gateándole a Isabella”.

Y es que al paisa se le ha visto un poco distante en los últimos días de Sandra y más interesado en Isabella quien en varias oportunidades ha manifestado su gusto por él.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia?

No te pierdas ni un momento de La Casa de los Famosos Colombia, disponible todas las noches en el Canal RCN y en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.