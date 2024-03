¿Y 'Culotauro'? Diana Ángel se le declaró a otro participante en La Casa de Los Famosos

Una de las relaciones que más ha llamado la atención en La Casa de los Famosos es la de Diana Ángel con ‘Culotauro’, la cual se ha desestabilizado en los últimos días.

Y es que el creador de contenidos es el nuevo líder de la casa más famosa de Colombia y tomará decisiones importantes a lo largo de la semana. Sin embargo, de entrada, comenzó a llamar la atención por el equipo que escogió.

Se ubicó en el Team Cielo y en el momento de la conformación del equipo, en primer lugar escogió a ‘Pantera’, algo que hizo sentir muy mal a Diana Ángel, a la que llamó de terceras.

No obstante, en las últimas horas, en la casa se presentó un hecho bastante fuera de lo común que tiene como protagonistas a Diana Ángel, Isabella Santiago y a ‘Culotauro’.

Diana Ángel se le declaró a Isabella Santiago

Resulta que la actriz colombiana se le declaró a Isabella Santiago con un contundente mensaje: “Yo creo que solo que me pasa contigo. Tú me pones nerviosa un poco, porque eres muy guapa y las chicas me gustan mucho, pero no soy capaz de mirarte a los ojos, pero… mejor chao, olvida lo que te acabé de decir”, le dijo Diana a Isabella.

Luego isa esperó que ‘Culotauro’ saliera del baño para contarle lo acontecido: “Marica, qué fuertes las declaraciones de Diana ahorita. Me dijo que al parecer le llaman la atención las mujeres”, a lo que el creador de contenidos reaccionó de manera sorprendida.

Esta broma si me gustó 👏🏻🤣🤣

“Diana le confiesa a Isa que le gusta”



Amé la reacción de Isa y lo buena actriz que es Diana jajaja #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/W6V7KBxF9J — Valen (@valenramirez011) March 20, 2024

No obstante, todo se trató de una apuesta entre Culotauro y Diana Ángel, tal y como se lo explicó la actriz a Isabella frente a la cámara.

“Te voy a decir algo, soy una mujer a la que realmente le gusta todo, no tengo miedo de nada, pero esto que te dije me puso nerviosa porque en verdad eres una mujer espectacular, pero Había hecho una apuesta con Culo que yo no era capaz de decirte esto”.

Así puede ver la Casa de los Famosos

Emoción sin límites en Canal RCN con La casa de los famosos Colombia desde las 9 de la noche todos los días y 24/7 en la app de ViX.