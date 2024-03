Karen Sevillano se fue con toda contra Martha Bolaños en la Casa de los Famosos: “Payasa”

La tensión en la Casa de los Famosos se hace cada vez más presente, teniendo en cuenta las fuertes discusiones que se han dado a conocer entre los participantes, quienes han mostrado su inconformismo por las acciones de sus compañeros, haciendo que la tranquilidad y la convivencia en la casa este cada vez peor.

Una de las fuertes discusiones que se ha convertido en tendencia nacional es lo acontecido con Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, quienes en el último capítulo de la Casa de los Famosos se cantaron la tabla, afectando seriamente la tranquilidad y la armonía del nuevo equipo que se ubica en la habitación infierno.

Fuerte discusión entre Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños en la Casa de los Famosos

Los hechos se presentaron dentro de la habitación del equipo infierno, al momento de que Karen Sevillano estaba aconsejando a Ornella y lanzó un fuerte comentario, lo cual generó el malestar de Martha Isabel Bolaños, quien también se encontraba dentro de la habitación y se sintió aludida por las palabras de la creadora de contenidos.

“Mire como está brillando. Payasa inmadura y ridícula (…) Me importa un jopo, cuando salgamos de acá miramos”, fueron las palabras de Martha Isabel Bolaño durante la discusión que tuvo con Karen Sevillano, quien no se dejó y también le contestó.

“Yo brilló por las personas que se creen buena vibra, pero son bien falsas y chismosas (…) Patética, esos son los comportamientos de una persona espiritual. Ridícula, payasa incoherente”, respondió la creadora de contenidos mientras el tono de la voz de las dos famosas iba subiendo el tono al que inició la discusión.

Martha Isabel Bolaño se mostró fastidiada por Karen Sevillano

Luego de la discusión, Martha Isabel Bolaño se acercó a una de las cámaras del baño de la Casa de los Famosos para hablar sobre lo acontecido con Karen Sevillano, dejando claro que las actitudes de la creadora de contenidos y de la ‘La Segura’ no son las más adecuadas dentro de la convivencia del reality.

“Yo solamente sé, que por la experiencia que tengo y por mi edad, la forma de actuar de Karen y de la Segura no van. Si tengo que jugar sola lo juego, pero no me voy a callar más, ella es una payasa (…) Yo no sé qué hacer, pero ya le dije que ella era una payasa”, aseguró Martha Isabel Bolaños.

Vale mencionar que esta no es la primera discusión que han tenido Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, pues en los primeros días del reality, las celebridades también tuvieron algunas discordias sobre la convivencia. Esperemos como se va dando la convivencia en la habitación del equipo infierno.

