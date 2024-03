Novio de Karen Sevillano le dejó contundente mensaje a Omar Murillo en Casa de los Famosos

Los concursantes de la Casa de los Famosos viven una de las semanas más importantes dentro del reality, teniendo en cuenta que durante los últimos días han recibido la visita de dos personas externas a la casa y que son familiares de uno de los participantes, quienes tendrán que estar “congelados” mientras esta persona está dentro del recinto.

La última persona que ingresó a la Casa de los Famosos fue Neider García, el novio de Karen Sevillano, quien sorprendió a todos los concursantes con las palabras que le dio a su pareja sentimental, además de aconsejar a Omar Murillo, una de las celebridades más polémicas dentro del reality del Canal RCN y la app ViX.

Consejo del novio de Karen Sevillano a Omar Murillo en Casa de

Antes de salir de la casa y luego de que estuviera gran parte del tiempo con Karen Sevillano, Neider García buscó a Omar Murillo, quien se encontraba acostado en uno de los sofás de la vivienda. Allí, la pareja sentimental de Karen dejó un contundente mensaje al reconocido actor, quien quedó sorprendido con las palabras del caleño.

“Espero que estés fuerte emocionalmente, mucha fuerza, mi hermano. Apóyense”, fueron las palabras del novio de Karen Sevillano a Omar Murillo, mientras ponía su mano en el pecho del reconocido actor, quien tras la salida de Nieder García también reaccionó a las conmovedoras palabras del hombre.

Reacción de Omar Murillo tras las palabras del novio de Karen Sevillano en la Casa de los Famosos

Luego de que el Jefe diera la indicación de que los concursantes pudieran descongelar, Omar Murillo fue directamente a donde Karen Sevillano y le dijo “viste morocha, oíste lo que me dijo tu novio. Apóyense. Me tocó el corazón y me lo dijo. Te felicitó mi amor”, mientras la creadora de contenido lloraba por las palabras de su pareja sentimental.

Vale mencionar que las palabras de Nieder García hacían referencia a lo que ha sucedido entre Karen Sevillano y Omar Murillo en la Casa de los Famosos, donde han tenido fuertes discusiones, alterando la convivencia de la casa durante los últimos días.

¿Quién es Neider García?

A través de redes sociales, la influencer Karen Sevillano ha dejado al descubierto que se encuentra felizmente enamorada de Néider García, generador de contenido digital con quien llevaría cerca de tres años de relación.

En las postales publicadas en redes sociales, la pareja ha dejado al descubierto lo mucho que se quiere y se respetan, pues ambos se dedican tiernos y amorosos mensajes.

No te pierdas ni un momento de La Casa de los Famosos Colombia, disponible todas las noches en el Canal RCN y en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.