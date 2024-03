¿Plan regreso?: Nataly Umaña habló sobre lo que viene con Alejandro Estrada

Nataly Umaña se despidió de la Casa de las Famosos Colombia tras ser superada en votos por Julián Trujillo, ‘Pantera’ y Miguel Melfi.

Luego de despedirse de Melfi, su compañero dentro de la casa, Nataly Umaña se dirigió para hablar con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, los encargados de presentar la previa y el after show en la plataforma ViX que emite la Casa de los Famosos durante las 24 horas sin censura.

Allí se dieron las primeras palabras de Nataly Umaña en la vida real y obviamente, una de las preguntas que respondió fue sobre Alejandro Estrada y el matrimonio que terminó por su romance dentro de la casa con Miguel Melfi.

En primer lugar, la actriz colombiana postuló a Alejandro Estrada para que sea uno de los elegidos del público para que ingrese a la Casa de los Famosos, reality que tendrá nuevos participantes el próximo 1 de abril. “Yo creería que entra Alejandro Estrada, tienen que meterlo ahí. Voten por Alejandro”, dijo Umaña entre risas.

Nataly Umaña habló sobre lo que se viene para ella y Alejandro Estrada; es consciente de que cometió un error dentro de la casa y que “ya no debe haber vuelta de hoja atrás”.

“Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas”, dijo Nataly en exclusiva con la plataforma VIX.

Y agregó que alejarse de él será algo que marcará su vida: “Es muy duro lo que estoy diciendo porque voy a estar sola. Tengo hábitos con él, mi vida entera”.