Lista de celulares que perderán acceso a WhatsApp desde octubre de 2024

A partir de octubre de 2024, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de modelos de celulares que operan con versiones antiguas de Android e iOS.

Esta medida ha sido anunciada por Meta, empresa propietaria de la aplicación, y está orientada a garantizar un nivel óptimo de seguridad y rendimiento. Aunque esto puede significar un inconveniente para algunos usuarios, la intención es que todos los dispositivos cuenten con la capacidad de soportar las actualizaciones y funciones más recientes que la aplicación de mensajería sigue incorporando.

¿Cuáles son los dispositivos afectados por la medida?

WhatsApp, al ser una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, necesita garantizar una buena experiencia a sus millas de millones de usuarios.

Sin embargo, para ello es esencial que los dispositivos que la utilicen cumplan con ciertos estándares técnicos. Con el objetivo de mantener un rendimiento fluido y proporcionar el más alto nivel de seguridad, se ha decidido dejar de brindar soporte a teléfonos con sistemas operativos que no cumplen con estas necesidades.

En cuanto a los dispositivos Android, aquellos que no hayan actualizado su software a la versión 5.0 o superior ya no podrán utilizar WhatsApp de manera regular. Esto incluye varios teléfonos de marcas reconocidas que, por sus características técnicas, no podrán recibir las nuevas actualizaciones.

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Huawei Ascend P6 S

Motorola Moto G

Sony Xperia Z1

Por otro lado, en el caso de los iPhone , todos aquellos que ejecuten iOS 12 o versiones anteriores dejarán de ser compatibles con la aplicación. Los modelos de iPhone que se verán afectados son:

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación).

Opciones para seguir utilizando WhatsApp

Para los usuarios que cuenten con alguno de estos dispositivos, existen varias alternativas que les permitirán continuar utilizando WhatsApp sin interrupciones.

La primera opción es verificar si es posible actualizar el sistema operativo a una versión compatible. Algunos teléfonos más antiguos aún pueden acceder a actualizaciones del fabricante que les permitirán prolongar el uso de la aplicación.

En caso de que el dispositivo no soporte ninguna actualización adicional, la única solución será considerar la adquisición de un teléfono nuevo. Los nuevos dispositivos ofrecen versiones más recientes de Android o iOS, lo cual asegurará la compatibilidad con WhatsApp y permitirá disfrutar de todas las funciones y mejoras que la aplicación sigue implementando.

Mantener WhatsApp seguro y funcional

WhatsApp creció de manera exponencial, y con el paso del tiempo, ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y garantizar la mejor experiencia para sus usuarios.

Parte de esa adaptación implica que los dispositivos más antiguos, que no tienen la capacidad de soportar las actualizaciones recientes, dejen de ser compatibles.

Esta medida también tiene como objetivo mejorar la seguridad, ya que los sistemas operativos más modernos permiten implementar protecciones más robustas contra posibles amenazas.

Por lo tanto, si tu teléfono está en la lista de los dispositivos afectados, asegúrate de verificar si puedes actualizar su software o considera cambiar a un dispositivo más reciente para no quedarte sin acceso a WhatsApp.