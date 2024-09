Las cinco canciones que Shakira le dedicó a Piqué: ¿estrategia o desahogo emocional?

Desde su separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira ha lanzado cuatro canciones en los últimos diez meses, cada una reflejando diferentes aspectos de su proceso de ruptura.

Aunque no ha confirmado explícitamente que sus temas estén dedicados a su ex pareja, las letras y los mensajes implícitos han dejado poco a la imaginación. ¿Es una forma de desahogarse o una estrategia para "facturar"? Lo que está claro es que Shakira ha sabido convertir sus experiencias personales en música que resuena con millones de personas.

La ruptura con Piqué, que se hizo oficial en junio de 2022, estuvo rodeada de rumores de infidelidad que la prensa y la propia Shakira confirmaron. A partir de ahí, la cantante ha lanzado una serie de éxitos que parecen estar inspirados en su proceso de separación, comenzando con 'Te Felicito', pasando por 'Monotonía', hasta las explosivas colaboraciones con Bizarrap y Karol G.

'Te Felicito' y 'Monotonía': el inicio de una saga musical

El primer tema de esta "tetralogía" de desamor fue 'Te Felicito', lanzado en abril de 2022, cuando aún no se conocía públicamente la separación. En ese momento, la canción no parecía tener un destinatario claro, pero tras el anuncio oficial de la ruptura, los versos de la canción cobraron un nuevo significado: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso”. Este tema, en colaboración con Rauw Alejandro, marcó el comienzo de lo que sería una serie de canciones sobre su relación fallida.

Le siguió 'Monotonía', en octubre de 2022, donde Shakira junto a Ozuna reflexionaba sobre el desgaste de una relación con el paso del tiempo: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”. Este sencillo también incluyó varios detalles visuales que parecían hacer referencia directa a Piqué, desde el vestuario hasta los objetos en el videoclip.

'Session #53' y 'TQG': el desenlace más explosivo

A inicios de 2023, Shakira y Bizarrap rompieron récords con la canción 'Session #53', que fue la más directa de todas. En ella, la cantante no dejó lugar a dudas sobre a quién se dirigían las frases: “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”. La canción se volvió viral rápidamente, acumulando millones de visualizaciones en YouTube y generando una conversación global.

Finalmente, en febrero de 2023, Shakira unió fuerzas con Karol G en 'TQG', donde ambas cantantes, que comparten experiencias de desamor, lanzaron versos punzantes a sus respectivas exparejas. Shakira cerró con una contundente frase: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta para lo mío”, consolidando así su posición como una de las artistas más influyentes del momento.

Estas cuatro canciones no solo han sido un éxito comercial, sino que también han permitido a Shakira procesar públicamente su ruptura, convirtiendo su dolor en música que conecta con millones de personas.

Fue apenas ayer, 25 de Septiembre de 2024 que Shakira estrenó su nuevo éxito 'Soltera' en el cual también menciona a su ex esposo, con esta canción sería la quinta vez que la cantante hace referencia a Piqué en su música.