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Ciro Quiñonez compartió conmovedor mensaje sobre Sonia Restrepo tras la muerte de su padre

El artista tomó sus redes sociales para dar las condolencias a la esposa de Yeison Jiménez.

Foto: Canal RCN y IG @ciroquinonez
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Noticias RCN

octubre 22 de 2026
06:35 p. m.
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Con gran nostalgia ha sido recibida la confirmación de la muerte del padre de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, quien al parecer habría sido hallado sin vida en zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas.

La noticia fue confirmada en horas de la tarde del pasado 21 de octubre, pues Geimar Restrepo, uno de los hijos de José Sigifredo, compartió una publicación de despedida hacia su progenitor.

La noticia ya ha generado distintas reacciones, especialmente entre los seguidores del cantante Yeison Jiménez. Este ha sido el caso de Ciro Quiñonez, quien tomó sus redes sociales para compartir un mensaje a la esposa del fallecido artista.

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Reacciones a la muerte del padre de Sonia Restrepo

Familiares y allegados a la esposa de Yeison Jiménez tomaron sus redes sociales para expresar sus mensajes de condolencias hacia los hijos de José Sigifredo. Lina Jiménez, hermana del “aventurero de Colombia”, compartió una sentida fotografía del hombre junto con un mensaje lamentando lo sucedido con el hombre.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Restrepo y acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento. Les deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida”, se lee en el mensaje.

Por su parte, Ciro Quiñonez también extendió un emotivo mensaje en sus redes sociales. En este no solamente lamentó la pérdida del hombre, sino que también exaltó la fortaleza de Sonia Restrepo al enfrentar ahora la pérdida de su padre.

“Aunque la vida nos ponga pruebas, su amor siempre nos sostiene y nos da un nuevo amanecer. Que Dios les dé consuelo, paz y mucha luz en sus oraciones. Que año tan duro para una mujer que no merece tanto dolor”, aseguró el cantante.

Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, también reaccionó al lamentable hecho con un sentido post en donde compartió un desgarrador mensaje ante la pérdida de su padre.

“Papá, hoy y siempre te llevaré en mi corazón. No tengo palabras para este momento, solo pedirle a Dios que te reciba con sus brazos y que te perdone mi viejo cascarrabias. Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros”, aseguró el hombre en su mensaje.

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento del padre de Sonia Restrepo?

Según el diario La Patria de Manizales, el hombre de 59 años fue hallado sin vida en zona rural de Pensilvania, Caldas, durante la mañana del pasado 21 de octubre.

Hasta el momento, no se conocen las causas detrás del hallazgo del hombre sin vida por lo que se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento oficial por parte de la familia.

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