La Mijita rompió el silencio ante Westcol por su relación con Camilo Cifuentes

Un encuentro frente a las cámaras volvió a poner a Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’ en medio de la polémica en las redes sociales. Durante una fiesta de Halloween, Westcol se acercó a la pareja mientras realizaba una transmisión en vivo y les preguntó si estaban enamorados. La respuesta de ambos quedó registrada en video y provocó una ola de reacciones.

El momento se produjo en medio de la controversia por la relación de Cifuentes con una influencer española, mientras espera un hijo con otra mujer. La situación ha generado opiniones encontradas entre los usuarios, especialmente por la manera en que se ha desarrollado la historia sentimental.

¿Qué respondieron Camilo Cifuentes y La Mijita a Westcol?

Durante el intercambio, Westcol les preguntó si estaban muy enamorados. Cifuentes respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes: “¡Hay que vivir al máximo y buscar la felicidad!”.

Mientras él hablaba, ‘La Mijita’ permaneció abrazada a su lado sonriendo. En otro momento, ella se refirió a los comentarios que circulan sobre la pareja: “A pesar de que la gente invente, pff”, dijo durante la conversación.

Westcol comentó entonces que también ha sido blanco de rumores sobre su vida sentimental con Luisa Castro. El streamer señaló que, en su caso, las personas suelen especular tanto sobre el inicio como sobre el final de sus relaciones.

Más adelante, Cifuentes afirmó que “el amor es lo primordial”. Westcol los felicitó y lanzó una broma sobre los hombres y su comportamiento. Entre risas, ‘La Mijita’ respondió: “Lo demás son calumnias”.

Las frases y los gestos de la pareja quedaron registrados en la transmisión y comenzaron a compartirse en distintas plataformas.

Usuarios criticaron a La Mijita en redes sociales

Algunas personas compararon el caso con otras relaciones mediáticas de figuras del entretenimiento, mientras que otras centraron sus críticas en el respeto hacia una mujer embarazada.

Entre las reacciones también hubo mensajes dirigidos específicamente a ‘La Mijita’, en los que algunos usuarios cuestionaron su actitud durante la conversación con Westcol.

"Ni Paola Jara se atrevió a tanto ni Ángela Aguilar", "Qué triste ver cómo la gente normaliza la crueldad solo porque el tipo tiene plata y regala cosas", "el respeto a una mujer embarazada no es negociable". "Ser generoso públicamente para ganar likes no te da derecho a fallarle así a tu propio hijo, y no hablo de dinero, hablo de la falta total de empatia y de corazón", "así la pongan de oficial la moza eternamente será la moza, eso no tiene reversa", "Lo abraza como si se le fuese a escapar", fueron algunos de los comentarios.