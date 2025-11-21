CANAL RCN
Reconocida actriz sufrió un grave accidente: estará inmovilizada temporalmente

La noticia fue confirmada por otra reconocida actriz que es una de sus mejores amigas. Así está la situación.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
04:59 p. m.
El entorno de la televisión mexicana se encuentra en shock debido a que una reconocida actriz sufrió un grave accidente y presentó múltiples lesiones que la tendrán inmovilizada durante los próximos meses.

Claudia Godínez, que es oriunda de Ciudad de México, tiene 43 años y ha participado en producciones muy exitosas en su país como 'Mi corazón es tuyo', 'Una familia con suerte', 'Rebelde' y 'Código postal', desarrolló lesiones traumáticas en su cadera y en una de sus piernas.

Lo ocurrido fue confirmado por Altaír Jarabo, la actriz mexicana que es una de sus grandes amigas y comunicó que Claudia Godínez necesita una ayuda monetaria para su recuperación.

Así se confirmó el accidente que sufrió Claudia Godínez, la reconocida actriz de México

Altaír Jarabo, en una historia de Instagram en la que compartió el enlace de la campaña que se está realizando para reunir fondos que se destinarán para la recuperación de Claudia Godínez, reveló que la actriz estará inmovilizada durante un tiempo considerable.

"Mi querida amiga, mi hermana del alma, tuvo un accidente muy muy fuerte que la dejó temporalmente inmovilizada. Personas que la quieren tanto como yo, crearon esto (la campaña) para ayudarla a pasar este momento", escribió la actriz Altaír Jarabo.

¿Qué le ocurrió a Claudia Godínez, la reconocida actriz de México, en su pierna y su cadera?

Además del pronunciamiento de Altaír Jarabo, otra mujer identificada como Susana Pellico también se pronunció y Claudia Godínez la reposteó.

"Clau tiene la pierna derecha prácticamente deshecha y le tuvieron que poner injertos para reconstruir la rodilla que quedó en pedazos. Además, está en una recuperación larguísima por la dislocación traumática de su cadera", comenzó detallando en su mensaje.

"Todo esto implica terapias, rehabilitación y muchos gastos que el seguro no cubre. De verdad necesita muchísimo apoyo y lo que puedan aportar suma y hace una diferencia enorme. Gracias de corazón", complementó.

 

