"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

En los últimos días, una reconocida actriz colombiana abrió su corazón en su cuenta de Instagram y reveló que su hija fue diagnosticada con una enfermedad.

Se trata de Diana Neira, que es oriunda de Bogotá, tiene 41 años, está casada con el actor Ricardo Abarca, se radicó en México y ha participado en producciones como 'Al ritmo de tu corazón', 'Amor sincero' y 'Amo de casa'.

Diana, en un post en el que se mostró abrazando a su hija desde una entidad médica, reconoció que los primeros días tras el diagnóstico no fueron fáciles, pero valoró la fuerza y la resiliencia de su hija Julieta.

Así fue como Diana Neira, la reconocida actriz colombiana, reveló que su hija Juliana padece diabetes tipo 1

Diana Neira, la actriz colombiana, indicó que los médicos diagnosticaron a su hija hace cuatro meses y que, a partir de ese momento, los controles han sido rigurosos.

"Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con diabetes tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado, pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo. Hoy elijo creer. Creo que Dios es bueno, incluso cuando no entiendo.

Creo que su voluntad es perfecta, incluso cuando duele", comenzó escribiendo la actriz en Instagram.

"Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa. Julieta tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos. Papá, tu hermana y yo te amamos profundamente", agregó en el sentido post.

El mensaje completo de la actriz fue el siguiente:

Así han reaccionado los seguidores de Diana Neira, la reconocida actriz, tras el diagnóstico de su hija

Luego de que Diana Neira escribió el post, sus seguidores no solo se solidarizaron con ella, sino que le enviaron una gran cantidad de mensajes de ánimo y apoyo.

"Todo se puede con fe en Dios", "ánimo, el amor de los padres es el mejor tratamiento", "Dios los bendiga", "te abrazo fuerte de madre a madre", "cuenta con mis oraciones", "tranquila, todo es un proceso" y "saldrán adelante", han sido algunos de los comentarios destacados.