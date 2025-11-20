CANAL RCN
Tendencias

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

La actriz, en un sentido post de Instagram, contó cuál es la enfermedad que le descubrieron a su hija.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, una reconocida actriz colombiana abrió su corazón en su cuenta de Instagram y reveló que su hija fue diagnosticada con una enfermedad.

Se trata de Diana Neira, que es oriunda de Bogotá, tiene 41 años, está casada con el actor Ricardo Abarca, se radicó en México y ha participado en producciones como 'Al ritmo de tu corazón', 'Amor sincero' y 'Amo de casa'.

Reconocido actor reveló que rechazó las quimioterapias para enfrentar su cáncer y causó preocupación
RELACIONADO

Reconocido actor reveló que rechazó las quimioterapias para enfrentar su cáncer y causó preocupación

Diana, en un post en el que se mostró abrazando a su hija desde una entidad médica, reconoció que los primeros días tras el diagnóstico no fueron fáciles, pero valoró la fuerza y la resiliencia de su hija Julieta.

Así fue como Diana Neira, la reconocida actriz colombiana, reveló que su hija Juliana padece diabetes tipo 1

Diana Neira, la actriz colombiana, indicó que los médicos diagnosticaron a su hija hace cuatro meses y que, a partir de ese momento, los controles han sido rigurosos.

"Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con diabetes tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado, pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo. Hoy elijo creer. Creo que Dios es bueno, incluso cuando no entiendo.
Creo que su voluntad es perfecta, incluso cuando duele", comenzó escribiendo la actriz en Instagram.

"Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa. Julieta tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos. Papá, tu hermana y yo te amamos profundamente", agregó en el sentido post.

El mensaje completo de la actriz fue el siguiente:

Así han reaccionado los seguidores de Diana Neira, la reconocida actriz, tras el diagnóstico de su hija

Luego de que Diana Neira escribió el post, sus seguidores no solo se solidarizaron con ella, sino que le enviaron una gran cantidad de mensajes de ánimo y apoyo.

"Un infierno": preocupación por la salud de una reconocida actriz colombiana tras revelar diagnóstico
RELACIONADO

"Un infierno": preocupación por la salud de una reconocida actriz colombiana tras revelar diagnóstico

"Todo se puede con fe en Dios", "ánimo, el amor de los padres es el mejor tratamiento", "Dios los bendiga", "te abrazo fuerte de madre a madre", "cuenta con mis oraciones", "tranquila, todo es un proceso" y "saldrán adelante", han sido algunos de los comentarios destacados.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Blessd habló sin filtros y aclaró su orientación sexual tras la 'tiradera' de Pirlo

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

Turismo

Los viajes en tren más espectaculares del mundo: turismo sobre rieles

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Mujer embarazada fue víctima de robo a mano armada en Bogotá: su esposo contó detalles

Cuatro delincuentes armados amenazaron a la pareja. Se llevaron dinero y celulares.

Donald Trump

Trump desata polémica al sugerir pena de muerte para legisladores demócratas

La controversia se desató luego de conocerse un video en el que varios senadores y representantes demócratas aseguraron que las fuerzas armadas tienen el derecho de negarse a obedecer mandatos que violen la Constitución.

Bayern Múnich

¿Bayern Múnich le hizo guiño a James, tras quedar como agente libre?

Salario mínimo

Incentivos para empresas: la estrategia del Gobierno para respaldar el aumento del salario mínimo

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia