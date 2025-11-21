El hijo de Marcelo Cezán tuvo que ser hospitalizado de último momento: este fue el diagnóstico

En la tarde del 20 de noviembre de 2025, Michelle Gutty, la esposa de Marcelo Cezán, informó a través de sus redes sociales que Fabricio, su hijo, se encontraba hospitalizado.

Michelle les comunicó a sus seguidores que llegó de trabajar y encontró que su hijo estaba enfermo. En consecuencia, decidió llevarlo de inmediato a una entidad hospitalaria para que lo revisaran y los especialistas comenzaron a realizarle una serie de exámenes.

Fue así como se reveló el diagnóstico y el menor continuó unas horas más bajo revisión y tratamientos para que pudiera sentirse mejor.

¿Cuál fue la razón por la que Fabricio, el hijo de Marcelo Cezán, tuvo que ser hospitalizado?

Michelle Gutty, en una historia de Instagram en la que mostró que su hijo se encontraba en una camilla, manifestó que el diagnóstico fue una adenitis mesentérica, que es un padecimiento en el que se inflaman los ganglios de las paredes abdominales por una infección viral.

"Con este muchacho me encontré yo. Estaba dizque enfermito, ¿ustedes pueden creerlo? Llegué de trabajar y vean, pero nada grave, todos tranquilos. Se llama dizque adenitis mesentérica porque como se come la cobija, el guante, el saco, las uñas y siempre tiene algo en la boca, pero ya está muy bien", afirmó la esposa de Marcelo Cezán.

Además, en un texto que acompañó el video que publicó, hizo énfasis en que sí llegó a preocuparse, pero que frente a Fabricio siempre le gusta mostrarse fuerte para darle ánimo.

"Frente a él, mi mejor sonrisa, pero cómo explicarles lo que uno de mamá siente cuando está lejos y pasan estas cosas. Afortunadamente, tiene a Marcelo Cezán, que es el mejor papá del mundo mundial", señaló.

¿Cuál es el estado de salud actual de Fabricio, el hijo de Marcelo Cezán?

En la tarde de este 21 de noviembre, Michelle Gutty, mediante un nuevo video, informó que Fabricio ya recibió el alta médica y se encuentra en la casa.

"Bueno, señores, gracias a todos los que preguntaron por el niño. Fabricio está mucho mejor, se encuentra aquí en casa, en pijamita, debe tener tres días de reposo con una alimentación especial y unas medicinas naturales", concluyó la esposa de Marcelo Cezán.