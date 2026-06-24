Fútbol y moda: la tendencia que transformó el uso de la camiseta de la Selección

El Mundial de Fútbol ha impulsado todo tipo de emprendimientos en torno a la Selección Colombia y a los símbolos que representan a los colombianos durante la competencia futbolera más ambiciosa del planeta.

Por esto, el uso de la camiseta oficial ya se ha convertido en un verdadero símbolo patrio que representa unión y que ha caracterizado a la ola amarilla como una de las hinchadas más llamativas del mundo.

No obstante, la industria de la moda también se ha reinventado durante las épocas mundialistas, pues ya son varias las marcas colombianas que han optado por sacar sus propias versiones de camisetas que, sin buscar imitar o plagiar la oficial, ya han generado novedosos diseños alternativos.

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Moda mundialista es tendencia en Colombia

La época mundialista ha contagiado de emoción a millones de colombianos que, aunque ajenos a los eventos deportivos, buscan apoyar a la tricolor por medio de sus prendas y accesorios.

Por esto, hoy en día es usual observar novedosas camisetas con estampados en donde se exalta la cultura colombiana por medio de colores, letras, símbolos, tejidos y materiales nacionales.

A dicha tendencia ya se han sumado diferentes creadoras de contenido de moda como Luisa Fernanda W, quien comparte en redes sociales tips para realzar el estilo de prendas básicas.

¿Cómo stylear estas camisetas?

La creadora de contenido Connie Ojeda ha revelado tips para poder stylear varias de las camisetas que combinan colores neutros con el amarillo, azul y rojo de la camiseta oficial.

Dentro de sus recomendaciones también se exaltan los outfits diseñados bajo el concepto pop color que consiste en implementar una técnica visual en donde se utilizan tonos vibrantes y llamativos a un conjunto que tiene una base de tonos neutros.

Esto se puede lograr por medio de camisas llamativas con pantalones de un solo color o prendas neutras con diseños de colores pastel que vayan acompañadas de accesorios disruptivos como sombreros, charms, bolsos o medias de los colores oficiales de la bandera.