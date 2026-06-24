J Balvin hizo broma pesada a Maluma durante entrevista y este reaccionó

No cabe duda de que José Osorio y Juan Luis Londoño han conformado uno de los vínculos laborales y personales más destacados dentro de la industria musical nacional, pues ambos artistas han logrado marcar un antes y un después para el género urbano.

Su amistad ha sido comentada por varios internautas, quienes aseguran que, aunque actualmente sostienen un gran vínculo, en el pasado enfrentaron algunas rivalidades por su éxito en el género.

J Balvin hace broma telefónica a Maluma

Pese a todas las especulaciones, el intérprete de ‘Morado’ ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de su amistad con el antioqueño con quien, de manera irónica, solamente tienen tres colaboraciones.

Pero un reciente hecho se ha llevado la atención en redes sociales ya que ambos cantantes protagonizaron una llamada en donde una broma fue el centro de atención y de discusión por parte de ambos.

El hecho quedó registrado durante una reciente entrevista para la revista ELLE, en su edición para Estados Unidos, en donde Balvin participó para hablar sobre su carrera musical, su influencia en la moda y algunas de sus amistades como la que conserva con Maluma.

Sin embargo, la conversación dio un giro rotundo cuando el artista decidió hacer una llamada telefónica a Londoño, en voz alta, con el objetivo de hacerle una broma pesada que involucró dinero.

Durante la llamada, el artista indagó sobre una situación económica en la que estarían involucrando al “pretty boy” a lo que este cuestionó sorprendido por las acusaciones.

Pese a que el paisa logró determinar, en cuestión de segundos, de que se trataba de una broma por parte de su colega, ambos terminaron riendo sobre lo sucedido. Finalmente, Maluma conoció el contexto de la llamada a lo que decidió colgar.

Maluma sorprende en el Milán Fashion Week

Por otro lado, el cantante ha vuelto a llevarse la atención por su participación dentro de la industria de la moda y la alta costura, pues ahora participó en el Milán Fashion Week al ser una de las figuras vestidas por la prestigiosa marca Ralph Lauren.

Su participación causó gran furor entre su fanaticada ya que el antioqueño compartió al lado de grandes figuras del entretenimiento como Colman Domingo, entre otros.