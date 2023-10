Eclipse solar en Colombia: ¿Cómo realizar una caja con aluminio para ver el fenómeno?

Este sábado 14 de octubre, Colombia disfruta de un fenómeno increíble que no se contemplaba desde hace más de 25 años: un eclipse solar anular. Comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde y se espera que pueda observar hasta las 3:00 de la tarde.

Este hecho ocurre debido a que la luna pasa entre la Tierra y el Sol, lo que genera un efecto de sombra que hace que el cielo se oscurezca, dando una apariencia como si fuese de noche.

Cabe resaltar que ver directamente este fenómeno puede ser perjudicial para la salud, puesto que los rayos del sol apuntarán directamente hacia sus ojos y, debido a que no generan luz, no sentirá su impacto, aunque puede generar daños en su córnea y causar ceguera temporal.

¿Cómo realizar una caja para ver el eclipse?

Si no cuenta con los elementos necesarios para ver el eclipse, puede hacer una caja oscura de manera sencilla con elementos que se encuentran en casa o adquirir a bajo costo en una papelería. Para ello necesitará una caja de cartón, papel aluminio, una hoja blanca, cinta adhesiva y un bisturí.

Una vez que tenga todos los elementos, debe seguir los siguientes pasos para armar correctamente la caja oscura:

1. Tape la caja con papel aluminio, asegurándose de que esté bien pegado y sin arrugas.

2. Haga un pequeño agujero en un costado de la caja con el bisturí.

3. Pegue la hoja blanca en el interior de la caja, justo en la parte opuesta al agujero realizado.

4. Cierre bien la caja con cinta adhesiva para evitar que entre la luz.

Apunte la parte del el papel aluminio hacia el sol y observe la hoja blanca a través del agujero. En ese lugar se reflejará de forma indirecta el eclipse solar anular.

Otros elementos de protección autorizados para ver el eclipse

Es importante destacar que para observar el eclipse solar de manera más directa, debe seguir las recomendaciones de las autoridades especializadas de astronomía. No se debe mirar directamente al sol sin protección, siempre se deben usar gafas o un filtro solar certificado ISO 12312-2. También se puede utilizar una máscara de soldador con un número 14, pero siempre por lapsos menores a 20 segundos para evitar daños en la vista.

No se deben usar telescopios o binoculares sin los filtros adecuados, ni radiografías, lentes oscuros u otros cristales que no sean específicamente para la observación del sol. Además, se recomienda no utilizar agua como reflejante.

Después de este eclipse solar anular, los habitantes de Colombia tendrán que esperar casi 30 años para disfrutar de un evento de tal magnitud. Hasta el 30 de marzo de 2052, fecha en la que se presentará un eclipse solar total en todo el país.