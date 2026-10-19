Shakira conquistó Asia: así se vivió su monumental concierto en Kirguistán

Un nuevo logro se ha sumado a la carrera artística de Shakira, quien se convirtió en la primera colombiana en lograr conquistar el público asiático en Kirguistán con su nueva presentación de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Ante las grandes expectativas de su show, miles de asistentes, de distintas partes del mundo, llegaron para disfrutar del que fue su primer concierto en dicho país en donde dejó una vez más claro que su influencia trasciende fronteras globales.

Shakira conquistó Asia con su música

La emoción se generó días previos a su presentación, del pasado 18 de octubre, pues la barranquillera llegó al país luciendo un tradicional sombrero kirguís y logró tener contacto con algunos de los fanáticos que la esperaron ansiosos a las afueras del aeropuerto.

Sin embargo, la emoción se apoderó de todos los asistentes que decidieron dirigirse a las afueras del estadio, horas previas al concierto, para protagonizar bailes al ritmo de los más grandes éxitos de la mujer.

Con más de 40.000 espectadores, la colombiana conquistó el Bishkek Arena y se convirtió en la primera latina en cantar en el estadio más grande de toda Asia Central. Pero el fenómeno resulta todavía más impactante cuando se habla de las importantes cifras que la mujer logró y la masiva cantidad de personas que arribaron a su show.

Tras haber anunciado la presentación a semanas del evento, la barranquillera logró vender más de 13 mil entradas durante el primer día en el que se aperturó la boletería oficial. Según portavoces internacionales, Shakira reunió a fanáticos de más de 30 países como Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, entre otros.

En el más reciente post de la mujer, en su cuenta oficial de Instagram, se publicaron algunos de los mejores momentos de su presentación al interactuar con fanáticos, bailar sin zapatos y poner a cantar a todos los presentes en un mismo idioma.

Así mismo, varios asistentes al show tuvieron la oportunidad de compartir un mensaje hacia la mujer ya que algunos exaltaron su impacto cultural al unir a miles de personas de diferentes continentes para escuchar a la barranquillera.

Shakira y su residencia en España

Esta contundente presentación se dio en el marco de la más reciente finalización de la exitosa residencia de la barranquillera en Madrid, España. Allí no solo ofreció 13 conciertos ya que también logró contar con la presencia de más de 600 mil personas que asistieron al gran festival que ella misma construyó.

Sus presentaciones también tuvieron invitados de alto impacto como Dua Lipa, Laura Pausini, Maluma, Beéle, entre otros.