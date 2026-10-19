¿Cuánto cuesta el polémico ‘Fantasy Bra’ que lució Kylie Jenner en la pasarela de Victoria’s Secret?

El nuevo Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ya es tema de conversación entre millones de internautas del mundo entero. El regreso de icónicas supermodelos al evento, la participación de Bárbara Palvin y la implementación del histórico ‘Fantasy Bra’ ya son algunos de los elementos que más han llamado la atención del público mundial.

Sin embargo, este último detalle ha generado todo tipo de debates y comentarios entre expertos ya que miles de internautas aseguran que la decisión de Victoria’s Secret habría saltado el mérito a aquellas supermodelos que eran las encargadas de lucir la lujosa pieza.

¿Cuánto cuesta el ‘Fantasy Bra’ de Victoria’s Secret que lució Kylie Jenner?

El regreso del icónico ‘Fantasy Bra’ se dio por todo lo alto ya que la marca no había incluído la exclusiva pieza desde el año 2018. Para esta nueva ocasión, Victoria’s Secret no escatimó en lujos ya que la marca reveló que para este diseño fueron necesarios 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo Fancy Vivid de 75, 54 quilates.

La marca también dio a conocer que su confección duró más de mil horas y estuvo a cargo de 15 artesanos que tomaron, de manera meticulosa, las medidas de Jenner para poder lograr un modelo perfecto y cómodo de llevar.

El resultado final dio como resultado un costo de 50 mil millones de dólares. Este es considerado como el ‘Fantasy Bra’ más costoso y lujoso de todos los tiempos desde su primer modelo en 1996.

¿Cuál es la relevancia del ‘Fantasy Bra de Victoria’s Secret?

El icónico ‘Fantasy Bra’ se ha convertido en un verdadero espectáculo y una de las piezas más solicitadas por los verdaderos fanáticos de la marca. Dicho accesorio resulta trascendental para Victoria’s Secret ya que representa la única y exclusiva unión entre una marca de lencería y el lujo de la joyería.

Sin embargo, estos modelos tienen una histórica trayectoria dentro de la marca ya que su primer uso se dio en 1996 cuando Claudia Schiffer lució el primer ejemplar que habría costado un millón de dólares en aquella época.

Seguido de esta aparecieron nuevos rostros para lucir la icónica pieza como el de Heidi Klum y Gisele Bündchen, quien lució el ‘Fantasy Bra’ más caro, antes del seleccionado para el 2026, al costar alrededor de 15 millones de dólares. Entre otros icónicos rostros que han lucido el exclusivo accesorio se destacan supermodelos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y Elsa Hosk.

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¿Cuál es la polémica por la participación de Kylie Jenner?

El ‘Fantasy Bra’ es considerada como la pieza digna que solo los mejores ángeles de Victoria’s Secret podían lucir en una pasarela. Sin embargo, la aparición de Kylie Jenner con el millonario accesorio ya ha generado todo un debate en el mundo de la moda ya que miles de críticos aseguran que la empresaria no era “digna” de portar el exótico sujetador al no ser una supermodelo.

El debut de Jenner con Victoria’s Secret también es otro de los factores que ha generado inconformidad entre algunos fanáticos del evento ya que varios señalan que la empresaria logró lucir la lujosa pieza sin ni siquiera haber participado antes en al menos una pasarela.

Según Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, aseguró, para medios internacionales, que la selección de Kylie Jenner para lucir la pieza se debe a que esta va más allá de la cultura, la moda y la televisión.

No obstante, fanáticos aseguran que la estrategia de la marca se habría enfocado más en dar un fuerte golpe de marketing por encima de la tradición del impoluto accesorio de moda.