Honey Ordóñez: la colombiana que brilló durante el desfile de Victoria’s Secret 2026

Una nueva edición del Victorias’s Secret Fashion Show se llevó a cabo durante este domingo 18 de octubre y el mundo entero ya está comentando todo lo que se vivió durante una de las pasarelas más populares desde los años 90.

Desde Los Ángeles, decenas de modelos tuvieron la oportunidad de participar en la edición que ya se encuentra siendo comentada por millones de espectadores. Allí, uno de los nombres ha llamado especialmente la atención del público latino ya que una colombiana volvió a participar en el exclusivo evento.

¿Quién es la colombiana que participó en la pasarela de Victoria’s Secret 2026?

Se trata de Honey Ordóñez, una joven modelo, nacida en San Andrés, que con tan solo 20 años logró llegar a una de las pasarelas más añoradas por miles de supermodelos en todo el mundo. La joven, cuyo padre también es de la isla y su madre es de Nicaragua, sostuvo una conversación con La FM en donde reveló detalles de sus inicios y cómo logró llegar a ser parte del Fashion Show de la exclusiva marca.

Desde que tan solo era una pequeña, Honey sabía lo que quería hacer para su vida. Las pasarelas se convirtieron en su principal objetivo por lo que su preparación inició desde que finalizó el colegio.

Dentro de su recorrido, Ordóñez mencionó que ha tenido la oportunidad de trabajar con otras reconocidas marcas como Dior con la que no solo ha protagonizado campañas, sino que también se ha tomado las pasarelas de la lujosa marca.

Así mismo, Honey protagonizó la portada de una especial edición de Vogue, en julio del 2026, al ser considerada como el retrato de Colombia. Sin embargo, Ordóñez aseguró que su camino no ha sido sencillo por lo que su respaldo familiar ha sido trascendental para lograr sus objetivos.

“Simplemente seguir esforzándome y seguir haciendo todo lo posible para poder abrir más camino y más camino hasta al fin lograrlo”, aseguró durante su entrevista con La FM.

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¿Cómo Honey logró llegar a la pasarela de Victoria’s Secret 2026?

Su participación en el exclusivo evento no fue producto del azar o la suerte ya que Honey ya había hecho varios intentos, desde el 2024, para poder caminar por la añorada pasarela de Victoria’s Secret.

Pero su camino para esta nueva edición inició desde septiembre del 2026. Tras recibir una primera confirmación, Honey participó en el fitting para proceder a probarse los atuendos con los que podría llegar a la pasarela. Finalmente, la colombiana fue confirmada para modelar las prendas de Pink que corresponde a la línea juvenil de Victoria’s Secret.

Con una bandera de Colombia, así lució Ordóñez en la alfombra rosa del Fashion Show en donde todas las supermodelos se preparaban para salir a la pasarela más esperada del año.

“Guau, todavía estoy procesando. No podría estar más emocionada de ser parte del legendario show. Vamos con toda (...) mi yo de 8 años no me lo creería”, aseguró la modelo en su cuenta oficial de Instagram.