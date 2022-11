Las estrictas condiciones de Yeison Jiménez para sus conciertos

“Tenemos varios eventos ya confirmados y se viene una época muy bonita”, compartió Yeison Jiménez en su cuenta de Instagram tras haber realizado un live donde les informaba a sus seguidores lo que ha venido sucediendo en algunas tarimas del país.

El cantante colombiano hizo énfasis en el comportamiento logístico durante los shows, e hizo una dura advertencia al decir que no puede seguir dando sus conciertos, sin las garantías de poder subirse a tarima en la hora y con los tiempos establecidos.

Se acerca la época decembrina y las fiestas en los diferentes municipios del país, por eso, Jiménez determinó como serán sus conciertos de ahora en delante. “En estos momentos de mi carrera es muy difícil para mí seguir siendo tan permisivo”, expresó.

El artista vivió un incómodo y angustiante momento el pasado 13 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca, en donde se encontraba en tarima a las 4:00 de la mañana. El músico y toda su agrupación decidieron acabar el espectáculo, puesto que los asistentes del evento decidieron agredirse y minutos después se empezaron a escuchar varios tiros. El cantante de música popular agradeció a los asistentes y decidió dejar el escenario donde lamentó lo ocurrido.

En consecuencia, el artista decidió poner un alto a las "irregularidades" que le hicieron vivir en algunos de sus shows, comunicándole a empresarios y alcaldías que no estará dispuesto a aceptar un concierto si no está dentro de la hora establecida y con todos los protocolos correspondientes.

Según anunció, sus shows se regirán a unos horarios establecidos y deberán llevarse a cabo con estricto cumplimiento, máximo, entre la 1:00 y las 2:30 de la mañana. Además, recalcó que si él y su agrupación no logran bajarse de la tarima antes de las 2:30 a.m., la logística procederá a acabar el concierto y empezarán a empacar todos sus equipos.

Familia, cuando ustedes llaman a la oficina de nosotros y quieren adquirir una presentación, nosotros tenemos un lapso de tiempo para que la persona escoja en que momento nos quiere poner a cantar, más o menos de 9:00 de la noche a 1:00 de la mañana, si me subo a las 9:00 de la noche, canto hora y media y me bajo a las 10:30, si me subo a la 1:00 a.m., me bajo a las 2:30.