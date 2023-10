Conmovedor mensaje de Claudia Bahamón al nuevo eliminado de MasterChef

Una nueva eliminación se presentó este lunes 2 de octubre en MasterChef Celebrity, llenando de tristeza a todo el programa, puesto que las personas que se despidió fue la encargada de robarse el corazón de millones de colombianos, teniendo en cuenta la alegría y el humor que le ponía a la cocina más importante del país.

En esta oportunidad el que se despidió de la cocina de MasterChef Celebrity fue el ‘Negrito W’, a quien no le alcanzó la salsa que presentó con su cerdo, a pesar de estar bien cocinado. Ante su salida de la cocina más importante del país, Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, mostró su tristeza por la despedida del comediante.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más 5 millones de seguidores, la presentadora publicó un conmovedor mensaje al comediante, dejando claro que es una de las despedidas más duras durante esta temporada de MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta todo lo que representó el Negrito dentro de la cocina.

“¡Ahora si Dímelo negrito! ¡Dime que nos queremos sin pena! ¡Jjajajajajaja maniiii dimeloooo! Creo que fuiste el culpable de tanto bullying (bonito) desde el comienzo de temporada. Si fuiste tú quien comenzó y contagió esa dulce maldad, que no siempre ha sido bien recibido por el televidente, pero nosotros quienes estuvimos ahí adentro sabíamos de dónde venía ese “molestarnos” constantemente”, fue el conmovedor mensaje de la presentadora.

Ante el conmovedor mensaje de la presentadora en sus redes sociales, el Negrito, quien aparece dimelonegritow, no pudo contenerse y expresó el gran cariño que tiene por Claudia Bahamón, quien se ha caracterizado en ser la más amable y cariñosa en todas las temporadas de MasterChef Celebrity.

Mensaje de despedida del Negrito

Por medio de sus redes sociales, el Negrito agradeció a todos los televidentes por el apoyo durante su duración en la cocina más importante del país, y dejó claro que tiene en mente un gran proyecto en mente y que se dará a conocer en los próximos días o meses.

“Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso y que han llegado conmigo hasta hoy, no hemos perdido nada y no nos detendremos, esto apenas inicia. Uno de mis proyectos más personales, el cual puedo materializar y mostrarles Wurger.co”, agregó el influenciador por medio de su cuenta personal.