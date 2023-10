Modelo de OnlyFans descubrió que su mayor seguidor era su padre: “Me daba mucho dinero”

Para nadie es un secreto que, durante los últimos años, la plataforma de OnlyFans ha tomado bastante fuerza en todo el mudo, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que se puede sacar en este tipo de aplicaciones, haciendo que varias personas ingresen a la app para subir contenido para adultos.

Durante los últimos días, se ha dado a conocer una historia que ha generado todo tipo de reacciones de los cibernautas, puesto una mujer dio a conocer que su mayor seguidor de su cuenta de OnlyFans era su padre, el cual fue descubierto de una manera inédita por parte de la joven.

La historia la dio a conocer el creador de contenido de entretenimiento, Andy Torpoco, que actualmente vive en Madrid y que se ha dedicado a entrevistar a las personas en las calles de España, realizando la siguiente pregunta: “¿qué era lo peor que le había pasado en la vida?”.

Lea también: Reconocido influencer fue arrestado por protestar por el uso de pieles de Louis Vuitton

Ante la pregunta del creador de contenido, una mujer contó lo sucedido en su cuenta de OnlyFans, revelando que creó la cuenta por necesidad, pero que nunca pensó que su padre sería el hombre encargado de darle más dinero en la aplicación para adultos.

Historia de la mujer en OnlyFans

“Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans, y me llegó un suscriptor, yo veía que me pagaba mucho, mucho, mucho dinero, por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros (…) Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar, y yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él y a que no sabes quién era, cuando llegué al lugar me encontré con mi padre”, agregó la mujer tras la pregunta del creador de contenido.

Además, agregó que su padre nunca se enteró de que ella era la mujer encargada de revolucionar sus emociones en la plataforma de contenido para adultos, puesto que apenas vio a su papá en el punto donde se iba a encontrar con su seguidor, se fue.

“Él nunca supo, yo llegué al sitio y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta (…) Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”, finalizó la joven.

Reacciones de los cibernautas sobre la historia

A penas se dio a conocer la historia de la joven, varios cibernautas dieron a conocer sus comentarios, tomando con burla lo acontecido con la mujer, puesto que es una historia poco común en todo el mundo.

Le puede interesar: Periodista mexicana encaró a Piqué defendiendo a Shakira y así reaccionó el exfutbolista: video

“Lo bueno que el dinero quedó en familia”, “Eso sería ganancia familiar o pérdida familiar”, “El papá: mis ahorros… Mis ahorros…”, “Qué pequeño es el mundo”, “Dios mío. Cómo es posible este suceso”, “Excelente página, une a las familias”, “Bueno, después de esto ya se enteró”, son algunos de los comentarios en redes sociales.