"No le he destrozado la vida a mis hijos": actor de La Casa de Papel arremetió contra Shakira

El próximo miércoles se cumple dos semanas del lanzamiento de 'El Jefe', un tema que hizo Shakira en colaboración con la agrupación mexicana Fuerza Regida. El sencillo fue un 'boom' global y en YouTube ya superó las 40 millones de reproducciones. A pesar de que, en su mayoría, recibió apoyo y se llevó elogios por diferentes sectores de la industria musical; hubo quienes lo criticaron. Ese fue el caso del actor Jaime Lorente, conocido por sus papeles en 'La casa de papel' y 'Élite'.

Desde principios del 2023, Lorente ha criticado fuertemente a la artista barranquillera en su cuenta de 'X', anteriormente conocido como Twitter. El murciano expuso los problemas que tuvo 'Shaki' con Hacienda y cuestionó el éxito mundial de 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', la cual fue nominada a Grabación del año', 'Canción del año' y 'Mejor Canción Pop' en los Latin Grammys 2023.

"Ellos locos con lo nuevo de Shakira y yo volando con Midas Alonso en Brixton"; "Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe Hacienda", publicó el español días después del lanzamiento de dicha canción con Bizarrap.

Ataque de Lorente a Shakira por 'El Jefe'

Pues bien, después de que saliera el corrido mexicano, Lorente le lanzó un nuevo 'dardo' a la atlanticense. "Qué pereza das Shakira", fue el tuit que posteriormente eliminó. De inmediato, la fanaticada de Shakira la respaldó y empezó a tirarle una que otra 'puya' a 'Denver'. Le demostraron la abismal diferencia de oyentes que hay entre los dos, en plataformas musicales como Spotify.

Mientras que Lorente tiene 84 mil oyentes mensuales en dicha aplicación, la colombiana tiene 63.7 millones. El protagonista de 'El Cid' no guardó silencio y le respondió con dureza a los internautas.

Lorente se metió con los hijos de Shakira

"Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso", escribió el español, en un 'post' que también terminaría eliminando.