Mujer fue contratada para entrenar a la Inteligencia Artificial que la remplazaría en su trabajo

Uno de los mayores miedos de la humanidad es que la Inteligencia Artificial evolucione a tal punto, que termine remplazando a las personas, en especial en los ámbitos laborales. Con los recientes avances que demuestran desarrolladores como OpenIA, con ChatGPT, y otras tecnologías que tienen la capacidad de responder dudas en segundos, elaborar textos, producir lenguaje e imágenes que a simple vista parecen reales, esa posibilidad se ve cada vez más cerca. Incluso trabajadores de la propia industria han advertido sobre ello.

El caso de Emily Hanley, una mujer que trabajaba como redactora y fue despedida y remplazada por ChatGPT, refuerzas estas preocupaciones. A través de TikTok, esta joven contó su historia. Resulta que había perdido su trabajo de un día para otro por culpa de la Inteligencia Artificial, dice. Un día recibió una llamada en la que le proponían laborar como copywriter, y le aseguraban que recibía un buen salario y tendría un contrato durante 6 meses. Esta oferta parecía atractiva; sin embargo, nunca le confirmaron que es puntualmente lo que tenía que escribir, y ella tampoco preguntó.

Una IA la dejaría sin trabajo: usuaria de TikTok

La sorpresa vino cuando se dio cuenta de que su trabajo consistía en entrenar a la tecnología artificial para que luego hiciera su trabajo. Lo peor es que aseguró que tenía aceptarlo porque su situación económica era compleja y no tenía como pagar su apartamento.

Lo que debía hacer puntualmente es escribir textos que enseñaran al sistema a producir lenguaje y hacer copias útiles correctamente. El problema es que eso no solo le quitaría el trabajo a ella sino a todos los redactores. Los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios le decían que esta podía ser una oportunidad para presentarse como “entrenadora de las IA”, otras resaltaban la preocupación que genera decisiones como está al interior de una organización. Lo cierto es que la mujer tuvo que adquirir el empleo porque no tuvo de otra.

