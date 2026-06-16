¿Cuáles serán los nuevos cambios que traerá la actualización iOS 27 en los iPhone?

Apple se encuentra preparando la nueva actualización iOS 27 para los dispositivos iPhone que sean compatibles con esta prometedora versión que traerá significativos cambios para su sistema operativo.

Entre herramientas de IA, mayor velocidad, seguridad y almacenamiento de información, Apple ya reveló que incluso algunos de los cambios van a beneficiar de manera significativa a los usuarios que poseen modelos antiguos como el iPhone 11, 12 y 13.

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¿Cuáles serán los cambios de la actualización iOS 27?

Siri, asistente virtual de los celulares iPhone, se ha convertido en una de las herramientas más significativas para los usuarios. Con la nueva actualización, Apple promete que esta asistente implementará una nueva IA con una mayor capacidad de inteligencia que sea más útil durante el día a día.

Esta actualización busca que cada persona interactúe con mayor naturalidad para encontrar los resultados óptimos de sus búsquedas. También, el modo Siri se implementará en la cámara para iniciar una búsqueda visual desde el visor. Esta inteligencia estará disponible hasta finales del 2026 en su versión en inglés.

Apple también hará uso de su nueva inteligencia ya que se busca ahorrar tiempo con Safari al integrar Apple Intelligence en todas las apps.

Con esta los usuarios podrán editar sus fotos con herramientas de última generación, crear imágenes únicas y de alta calidad al combinar, modificar y transformar fotos ya existentes, obtener sugerencias vía mensaje o correo para realizar acciones rápidas.

Otros de los beneficios son obtener información relevante durante una llamada, las pestañas de Safari se agruparán automáticamente por temas, solución a problemas de contraseñas y la automatización de otras tareas como avisar la hora de llegada a un familiar.

Mayor seguridad para los menores con iOS 27

Una de las novedades que trae esta actualización corresponde a las nuevas y ampliadas funciones de seguridad infantil que facilita a los padres la tarea de mantener seguros a los menores a la hora de usar el iPhone.

Con esta, los tutores podrán elegir las apps que sus hijos pueden usar, los menores tendrán que solicitar permiso para navegar y les será o no concedida por los mayores. Así mismo, la herramienta Communication Safety ayuda a proteger a los niños de ver o compartir contenido explícito en Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones.

Finalmente, se podrán establecer horarios y plazos en el uso del dispositivo para los niños y el nuevo diseño permitirá que el uso del teléfono sea más fácil e intuitivo.

La actualización también tendrá otras modificaciones en su accesibilidad, compartir álbumes, apoyo durante la menopausia por medio de la aplicación de seguimiento del ciclo menstrual, vista aérea mejorada en los mapas, ecualizador personalizado para los AirPods, hogar inteligente y GymKit para conectarse a equipos de gimnasio.